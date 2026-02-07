Aktuelle Seite: Home > Chronik > Auto verkeilt sich in Parkhaus-Ausfahrt
Extrem missliche Lage

Auto verkeilt sich in Parkhaus-Ausfahrt

Samstag, 07. Februar 2026 | 08:32 Uhr
627559323_18093514664481601_1865085448103690355_n
Freiwillige Feuerwehr Bozen
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Zu einem technischen Einsatz der besonderen Art wurde die Freiwillige Feuerwehr Bozen am Freitagabend unweit ihres eigenen Gerätehauses gerufen.

In der Ausfahrtsrampe des Parkhauses Bozen Mitte war ein Personenwagen verunfallt und zwischen der automatischen Schrankenanlage und einer Begrenzungsmauer stecken geblieben.

Da die Unfallstelle für einen Abschleppwagen nicht zugänglich war, übernahm die Feuerwehr die Bergung des Fahrzeugs. Anschließend wurde der Pkw dem Abschleppdienst übergeben.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Am Fahrzeug sowie an der Parkhausinfrastruktur entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Freiwillige Feuerwehr Bozen

Bezirk: Bozen

