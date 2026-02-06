Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern

Von: idr

Meran – Die Skieinheiten der Carabinieri haben im Skigebiet Meran 2000 einen ungewöhnlichen Fang gemacht: Als ein 35-jähriger Brite aus der Gondel an der Bergstation stieg, schlug den Ordnungshütern ein penetranter Marihuana-Geruch entgegen. Die uniformierten Skifahrer, die eigentlich für Überwachung und Rettungseinsätze zuständig sind, ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen.

Bei der Durchsuchung fanden sie eine kleine Menge Gras in der Kleidung des Touristen. Der Mann wurde an die Behörden gemeldet. Sein entspannter Tag auf der Piste nahm so ein abruptes Ende.

Die Carabinieri kündigten bereits an, die Kontrollen in den kommenden Tagen weiter zu verschärfen. Die Botschaft ist klar: Wer in Südtirol auf die Piste will, sollte einen klaren Kopf haben.