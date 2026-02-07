Stock-Attacke mitten im Berufsverkehr

Von: luk

Bozen – Erneut ist es im Bereich zwischen der Trientstraße und dem Verdiplatz zu einem Gewaltvorfall gekommen. Am Freitagvormittag, gegen 9.30 Uhr, lieferten sich zwei junge Männer mitten im morgendlichen Berufsverkehr eine Verfolgungsjagd. Laut der Zeitung Alto Adige waren sie mit Stöcken bewaffnet.

Nach Angaben einer Augenzeugin, die sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund auf der Loreto-Brücke befand, kamen die beiden Männer in hohem Tempo von der Rad- und Fußgängerpromenade entlang des Eisacks. Einer der beiden war auf der Flucht, der andere verfolgte ihn und schwang dabei einen Stock.

Dem Bericht zufolge griff zufällig ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes 118 ein, der sich gerade vor Ort befand. Er forderte die beiden auf, die Auseinandersetzung zu beenden, und kümmerte sich anschließend um den verletzten Mann. Dieser hatte eine Wunde am Arm erlitten, die vor Ort medizinisch versorgt wurde.

Der mutmaßliche Angreifer ergriff unterdessen die Flucht, als er die Sirenen der herannahenden Polizeistreifen hörte. Er soll sich hinter dem Stadttheater am Verdiplatz versteckt und anschließend unerkannt entfernt haben. Die Ermittlungen zum Aufspüren des Angreifers wurden umgehend aufgenommen.

Bei zahlreichen Passanten löste der Vorfall großes Erstaunen aus. Viele zeigten sich schockiert, Zeugen einer derartigen Szene mitten am Vormittag geworden zu sein.