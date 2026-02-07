Aktuelle Seite: Home > Chronik > Stock-Attacke mitten im Berufsverkehr
Gewaltvorfall schockiert Zeugen

Stock-Attacke mitten im Berufsverkehr

Samstag, 07. Februar 2026 | 09:51 Uhr
Gewaltvorfall
Alto Adige
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Erneut ist es im Bereich zwischen der Trientstraße und dem Verdiplatz zu einem Gewaltvorfall gekommen. Am Freitagvormittag, gegen 9.30 Uhr, lieferten sich zwei junge Männer mitten im morgendlichen Berufsverkehr eine Verfolgungsjagd. Laut der Zeitung Alto Adige waren sie mit Stöcken bewaffnet.

Nach Angaben einer Augenzeugin, die sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund auf der Loreto-Brücke befand, kamen die beiden Männer in hohem Tempo von der Rad- und Fußgängerpromenade entlang des Eisacks. Einer der beiden war auf der Flucht, der andere verfolgte ihn und schwang dabei einen Stock.

Dem Bericht zufolge griff zufällig ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes 118 ein, der sich gerade vor Ort befand. Er forderte die beiden auf, die Auseinandersetzung zu beenden, und kümmerte sich anschließend um den verletzten Mann. Dieser hatte eine Wunde am Arm erlitten, die vor Ort medizinisch versorgt wurde.

Der mutmaßliche Angreifer ergriff unterdessen die Flucht, als er die Sirenen der herannahenden Polizeistreifen hörte. Er soll sich hinter dem Stadttheater am Verdiplatz versteckt und anschließend unerkannt entfernt haben. Die Ermittlungen zum Aufspüren des Angreifers wurden umgehend aufgenommen.

Bei zahlreichen Passanten löste der Vorfall großes Erstaunen aus. Viele zeigten sich schockiert, Zeugen einer derartigen Szene mitten am Vormittag geworden zu sein.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kommentare
99
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Kommentare
49
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Kommentare
36
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Kommentare
35
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Carabinieri finden verängstigte Kinder allein im Wald
Kommentare
33
Carabinieri finden verängstigte Kinder allein im Wald
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 