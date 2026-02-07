Aktuelle Seite: Home > Sport > Erste Südtiroler Olympia-Medaille
Bronze für Dominik Paris - Franzoni holt Silber

Erste Südtiroler Olympia-Medaille

Samstag, 07. Februar 2026 | 13:21 Uhr
Paris Dominik
Alto Adige
Schriftgröße

Von: luk

Mailand/Bormio – Dominik Paris hat am ersten offiziellen Wettkampftag der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina die erste Medaille für Südtirol geholt. Der 36-jährige Ultner fuhr in der Abfahrt auf der Stelvio-Piste in Bormio auf den dritten Platz und gewann Bronze. Für den dreifachen Saisonsieger Marco Odermatt war zwei Zehntel hinter Paris kein Platz mehr auf dem Podest.

Für den Südtiroler ist es die erste olympische Medaille seiner Karriere. Entsprechend begeistert zeigt er sich auch im Anschluss des Rennens.

Olympiasieger wurde der Schweizer Franjo von Allmen in 1:51,61 Minuten. Silber ging an den Italiener Giovanni Franzoni aus Manerba del Garda am Gardasee. Paris fehlten 50 Hundertstel auf Gold und 20 Hundertstel auf Silber.

Florian Schieder aus Kastelruth kam auf Platz 16. Mattia Casse belegte den elften Platz.

Franzoni verpasste Coup nur knapp

Senkrechtstarter Franzoni verpasste den ganz großen Coup nur knapp. “Es ist großartig”, äußerte sich der Lokalmatador sehr zufrieden. “Ich war ziemlich ruhig, nur kurz vor dem Start etwas nervöser.” Seinen Lauf habe er dann genossen. “Es ist toll, mit Franjo und Dominik das Podest zu teilen. In dieser Saison Kitzbühel zu gewinnen und hier eine Medaille zu holen, ist unglaublich.”

Paris: “Habe mein Maximum gegeben”

Für den sechsfachen Bormio-Sieger Paris hat Bronze “einen hohen Stellenwert. Die Fahrt war gut, im unteren Teil ein paar leichte Fehler. Ich habe mein Maximum gegeben.”

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 6 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kommentare
100
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Kommentare
49
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Kommentare
36
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Kommentare
34
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Carabinieri finden verängstigte Kinder allein im Wald
Kommentare
33
Carabinieri finden verängstigte Kinder allein im Wald
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 