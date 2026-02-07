Erste Südtiroler Olympia-Medaille

Von: luk

Mailand/Bormio – Dominik Paris hat am ersten offiziellen Wettkampftag der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina die erste Medaille für Südtirol geholt. Der 36-jährige Ultner fuhr in der Abfahrt auf der Stelvio-Piste in Bormio auf den dritten Platz und gewann Bronze. Für den dreifachen Saisonsieger Marco Odermatt war zwei Zehntel hinter Paris kein Platz mehr auf dem Podest.

Für den Südtiroler ist es die erste olympische Medaille seiner Karriere. Entsprechend begeistert zeigt er sich auch im Anschluss des Rennens.

Olympiasieger wurde der Schweizer Franjo von Allmen in 1:51,61 Minuten. Silber ging an den Italiener Giovanni Franzoni aus Manerba del Garda am Gardasee. Paris fehlten 50 Hundertstel auf Gold und 20 Hundertstel auf Silber.

Florian Schieder aus Kastelruth kam auf Platz 16. Mattia Casse belegte den elften Platz.

Franzoni verpasste Coup nur knapp

Senkrechtstarter Franzoni verpasste den ganz großen Coup nur knapp. “Es ist großartig”, äußerte sich der Lokalmatador sehr zufrieden. “Ich war ziemlich ruhig, nur kurz vor dem Start etwas nervöser.” Seinen Lauf habe er dann genossen. “Es ist toll, mit Franjo und Dominik das Podest zu teilen. In dieser Saison Kitzbühel zu gewinnen und hier eine Medaille zu holen, ist unglaublich.”

Paris: “Habe mein Maximum gegeben”

Für den sechsfachen Bormio-Sieger Paris hat Bronze “einen hohen Stellenwert. Die Fahrt war gut, im unteren Teil ein paar leichte Fehler. Ich habe mein Maximum gegeben.”