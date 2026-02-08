Rodler Dominik Fischnaller holt Olympia-Bronze

Pentaphoto/Dominik Fischnaller aus Meransen hat die erfolgreiche Südtiroler Kunstbahnrodelgeschichte fortgeführt und konnte am 8. Februar die Bronzemedaille erreichen.

Von: ka

Cortina/Bozen – Südtirols dritte olympische Medaille bei den Winterspielen 2026. Landeshauptmann Kompatscher und Sportlandesrat Brunner gratulieren zum Erfolg.

Ganz in der Tradition des Ausnahmerodlers Armin Zöggeler schrieb Dominik Fischnaller am 8. Februar die Erfolgsgeschichte des Kunstbahnrodels in Südtirol weiter. Der aus Meran stammende Rodler holte nach dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking nun Bronze auf der Eugenio-Monti-Bahn in Cortina. Der Weg zu Bronze führte über konstant gute Leistungen in allen vier Durchgängen des Wettbewerbs.

„Und nun auch noch in Cortina eine Medaille: Dominik Fischnaller, der bei der Eröffnungsfeier den Schwur der Sportlerinnen und Sportler sprechen durfte, hat seine Konzentration bewahrt und uns alle mit einer großartigen Leistung erfreut. Bronze für Südtirol, das ist großartig!”, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Diese Medaille bei Olympischen Spielen so nah an der Heimat zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes. Dominik Fischnaller hat gezeigt, wie stark Südtirols Sport ist”, ergänzte Sportlandesrat Peter Brunner.