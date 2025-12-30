Obereggen: Fünf “Schluckspechte” bestraft

Von: luk

Obereggen – Die Carabinieri sind auch in dieser Wintersaison intensiv auf den Skipisten von Obereggen im Einsatz. Im Rahmen des Sicherheitsprogramms kümmern sie sich um Prävention, Kontrollen und Hilfeleistungen für Wintersportler.

Seit Beginn der Skisaison wurden bereits rund 90 Rettungseinsätze für Skifahrer in Not durchgeführt. Gleichzeitig verhängten die Einsatzkräfte 15 Verwaltungsstrafen wegen Verstößen gegen die Sicherheitsregeln, darunter fehlender Versicherungsschutz, kein Helm, das Befahren gesperrter Pisten oder das Missachten der Beschilderung.

Allein am gestrigen Tag war der Einsatz besonders umfangreich: Die Carabinieri leisteten 13 Mal Hilfe, kontrollierten 45 Personen und ahndeten fünf Fälle von offensichtlicher Trunkenheit. Weitere fünf Skifahrer wurden bestraft, weil sie nach Pistenschluss unterwegs waren und damit sich selbst und andere gefährdeten.

Die Carabinieri appellieren an alle Wintersportler, sich verantwortungsvoll zu verhalten, die Regeln einzuhalten und auf die eigene Sicherheit sowie jene anderer zu achten.