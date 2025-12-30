Aktuelle Seite: Home > Chronik > Obereggen: Fünf “Schluckspechte” bestraft
Carabinieri sorgen für Sicherheit auf den Skipisten

Obereggen: Fünf “Schluckspechte” bestraft

Dienstag, 30. Dezember 2025 | 10:52 Uhr
Skipiste Carabinieri
carabinieri
Schriftgröße

Von: luk

Obereggen – Die Carabinieri sind auch in dieser Wintersaison intensiv auf den Skipisten von Obereggen im Einsatz. Im Rahmen des Sicherheitsprogramms kümmern sie sich um Prävention, Kontrollen und Hilfeleistungen für Wintersportler.

Seit Beginn der Skisaison wurden bereits rund 90 Rettungseinsätze für Skifahrer in Not durchgeführt. Gleichzeitig verhängten die Einsatzkräfte 15 Verwaltungsstrafen wegen Verstößen gegen die Sicherheitsregeln, darunter fehlender Versicherungsschutz, kein Helm, das Befahren gesperrter Pisten oder das Missachten der Beschilderung.

Allein am gestrigen Tag war der Einsatz besonders umfangreich: Die Carabinieri leisteten 13 Mal Hilfe, kontrollierten 45 Personen und ahndeten fünf Fälle von offensichtlicher Trunkenheit. Weitere fünf Skifahrer wurden bestraft, weil sie nach Pistenschluss unterwegs waren und damit sich selbst und andere gefährdeten.

Die Carabinieri appellieren an alle Wintersportler, sich verantwortungsvoll zu verhalten, die Regeln einzuhalten und auf die eigene Sicherheit sowie jene anderer zu achten.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Kommentare
55
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Kommentare
46
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Kommentare
33
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Kommentare
30
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Kommentare
27
Einwohner eines Bergdorfs in Südtirol überführen gemeinsam Einbrecherbande
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 