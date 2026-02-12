Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold

Von: idr

Mailand/Cortina – Julia Simon hat in Antholz bereits zwei Goldmedaillen gewonnen – und könnte zur erfolgreichsten Biathletin dieser Winterspiele werden. Doch hinter dem sportlichen Triumph steckt eine bittere Geschichte, die das französische Team seit Jahren vergiftet: Die 29-Jährige wurde wegen Kreditkartenbetrugs im eigenen Team zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Ihr Opfer war ausgerechnet Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet. Simon hatte deren Kreditkarte sowie die einer Physiotherapeutin gestohlen und damit Waren für rund 2.500 Euro im Internet bestellt. Nachdem der Fall aufgeflogen war, verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 15.000 Euro und eine Haftstrafe auf Bewährung. Der französische Skiverband sperrte Simon zeitweise.

Nach ihrem zweiten Olympiasieg – Simon gewann nach der Mixed-Staffel am Sonntag auch das Einzel über fünfzehn Kilometer – brachen bei der Französin die Emotionen heraus. Weinend kam sie ins Ziel und legte sich den Zeigefinger auf die Lippen. Eine Geste, die an einen Journalisten gerichtet war: „Ich habe gestern Abend einen schlimmen Artikel gelesen. Ich finde, ich habe mehr Respekt verdient“, sagte sie später. „Es ist niemand freundlich zu mir.“

Toxische Stimmung im französischen Team

Die Realität im französischen Team sieht düster aus: Braisaz-Bouchet meidet jeden Kontakt zu Simon, die Mannschaft ist in zwei Lager gespalten. Die Atmosphäre gilt seit dem Vorfall im Sommer 2022 als toxisch. Simon hatte die Taten lange geleugnet. Erst im Oktober gestand sie. Eine Erklärung für ihr Handeln blieb sie schuldig, sprach von einem „Blackout“.

Besonders pikant: Am kommenden Mittwoch müssen Simon und Braisaz-Bouchet in der Frauen-Staffel gemeinsam um Gold kämpfen. Braisaz-Bouchet selbst wurde im Einzel mit acht Schießfehlern nur Achtzigste. Ihre Freundin Lou Jeanmonnot, die neben Simon Silber holte, hatte schon in der Mixed-Staffel mit der verurteilten Betrügerin triumphiert.