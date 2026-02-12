“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”

Von: ka

Cortina – Die 118 Millionen Euro teure Bobbahn in Cortina, die rechtzeitig vor den Olympischen Winterspielen fertiggestellt wurde, ist wunderschön und begeistert Athleten sowie Zuschauer. Der in weniger als zwei Jahren fertiggestellte Eiskanal ist 1.800 Meter lang, hat 16 Kurven und beschleunigt die Athleten auf enorme Geschwindigkeiten. Der Weg zur Bahn gleicht jedoch einer Achterbahnfahrt zwischen Schlamm und freiliegenden Kabeln. „Das Bauwerk ist wunderschön, aber tagsüber merkt man, dass man sich auf einer echten Baustelle befindet”, sagen unisono Athleten, Betreuer und Fans.

Wenn in Cortina der Abend hereinbricht, ist oft lautes Jubeln von der Eugenio-Monti-Eisbahn zu hören, die mit ihren Lichtern das Talbecken von Cortina d’Ampezzo beleuchtet. Verursacht wird dieser Jubel vom Publikum, das sich entlang der Hänge des Sliding Centres drängt. Die Bobbahn ist nach der berühmten Strecke „Rosso Volante” der Olympischen Spiele von 1956 benannt und gilt als Symbol Ampezzos für die Olympischen Spiele 2026.

Das Bauwerk wurde in Rekordzeit errichtet. Der Auftrag wurde erst im Januar 2024 vergeben, doch bereits nach weniger als zwei Jahren war die 118 Millionen Euro teure Bobbahn fertiggestellt. Sie ist 1.800 Meter lang, hat 16 Kurven – darunter Sento und Labirinto – und eine Sequenz zwischen Antelao und Cristallo, die den Fahrern eine enorme Zentrifugalbeschleunigung von bis zu 6 g beschert.

Die Fans, die sich während der Rennen treffen, scheinen begeistert zu sein. Sie stellen die Unannehmlichkeiten einer Anlage ohne Sitzplätze hinter die Neugier auf ein einzigartiges Erlebnis. „Ich kannte diesen Sport nicht. Mit einer Eintrittskarte kann man zwei Läufe sehen. Im ersten Lauf ist man zwischen den Kontrollen und allem anderen etwas verwirrt, aber im zweiten Lauf genießt man es, wenn man versteht, wo man sich positionieren muss”, bestätigt beispielsweise Giovanni aus Treviso, der sich am Wochenende entschlossen hat, sich den Olympischen Spielen zu widmen.

Abgesehen von der kleinen Tribüne am Ziel wirkt das Sliding Centre bei Tageslicht jedoch wie eine Baustelle ohne Tribünen für die zahlreichen Fans. Nur die Nachtrennen können die unfertigen Bauwerke dieses Komplexes kaschieren, der wie ein Industriegebiet aussieht. Das Ergebnis? Das Areal wirkt wie eine Baustelle im olympischen Waffenstillstand, die noch ihrer Fertigstellung harrt.

„Zum Glück hat es geschneit, sodass vieles nicht zu sehen ist“, sagen viele. Einer der Freiwilligen, der von morgens bis abends auf der vereisten Schlange unter der Seilbahn „Freccia del Cielo” Dienst tut, erklärt das Konzept: „Die Wettkampfstruktur ist funktionsfähig, doch die Details sind noch in Arbeit.“ Am Montagmorgen beispielsweise, während des Trainings für das Skeleton, einer Disziplin, bei der die Athleten kopfüber mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde die Piste hinunterrasen, machte die menschenleere Sliding-Bahn, die nur Technikern und Sportlern vorbehalten ist, einen seltsamen Eindruck.

Für Zuschauer und Fans ist es nicht einfach, sich in der Anlage zurechtzufinden. Nach dem Passieren der Sicherheitskontrollen geht es bergauf zum Ziel. Dabei läuft man über schlammigen Boden, der durch das schmelzende Eis entstanden ist. Unterwegs passiert man Fertigbauten mit freiliegenden Kabeln, Absperrungen, die die Stromaggregate begrenzen, Container sowie rote und weiße Bänder, die Kanaldeckel und andere „Gefahrenzonen” kennzeichnen. Diese abgesperrten Bereiche sollten gemieden werden, um Verletzungen zu vermeiden. Trotz der Schilder ist die Orientierung nicht ganz einfach. Am Rand der Piste sind New-Jersey-Barrieren aufgestellt, die Plastikrohre begrenzen, in denen Kabel verlaufen. Mehrere Bagger stehen bereit, um bei Schneefall sofort eingesetzt werden zu können. Entlang der Straße herrscht ein ständiges Kommen und Gehen von Kleinbussen, die die Athleten aufnehmen und wieder nach oben bringen. Sie pendeln zwischen dem Ziel- und dem Startbereich hin und her.

Zu ihnen gehört auch Mattia Gaspari, ein waschechter Cortinese. Der 32-Jährige wohnt nur 600 Meter Luftlinie entfernt und konnte daher den Bau der neuen Eugenio-Monti-Eisbahn direkt mitverfolgen. Am Freitag wird er versuchen, eine Medaille zu gewinnen. „Für mich war es ein hervorragendes Training. Ich probiere noch einige Details aus. Ich bin gelassen. Natürlich gibt es etwas Druck, aber ich versuche, das Beste daraus zu machen. Ich bin der Lokalmatador und das erfüllt mich mit Stolz.“ Und die Bahn? „Sie ist sehr schön, schnell und in einwandfreiem Zustand. Ich möchte die großartige Arbeit der Eismeister hervorheben. Sie werden oft wenig beachtet, aber nur dank ihnen ist all dies möglich.“ Gaspari, der 2020 zusammen mit Valentina Margaglio bei den Skeleton-Weltmeisterschaften die erste italienische Medaille gewann, verrät: „Ich habe jeden Moment des Baus der Bahn mitverfolgt. Ich bin hier in der Nähe spazieren gegangen und habe die Baustelle beobachtet. Für einen Einwohner von Cortina war das alles ein bisschen seltsam. Und jetzt genießen wir es.”

Die Eugenio-Monti-Eisbahn wirkt vielleicht noch wie eine Baustelle, aber die Südtiroler haben sich bereits mit ihr angefreundet. Während Dominik Fischnaller mit seinem Schlitten die Bronzemedaille holte, schrammten die beiden Damen Sandra Robatscher und Verena Hofer knapp daran vorbei.

Der große Wurf gelang jedoch Andrea Vötter und Marion Oberhofer. Sie sicherten sich im Damen-Doppelsitzer sensationell die Goldmedaille und schrieben olympische Geschichte für Südtirol. Nur rund eine Stunde nach dem Triumph von Andrea Vötter und Marion Oberhofer holten Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner im Herren-Doppelsitzer ebenfalls Gold und machten den Südtiroler Rodel-Tag perfekt.

Die jahrelangen Polemiken um die horrenden Kosten für den Bau sind längst vergessen. Mag sie auch in Cortina stehen, ein bisschen ist die „Eugenio Monti” auch „unsere Bahn”.