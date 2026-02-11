Aktuelle Seite: Home > Sport > Innerhalb nur einer Stunde: Zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben
Andrea Vötter und Marion Oberhofer sowie Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner nicht zu schlagen

Innerhalb nur einer Stunde: Zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben

Mittwoch, 11. Februar 2026 | 21:58 Uhr
632764489_1267557792228049_7778143400789736481_n
Facebook/FISI - Federazione Italiana Sport Invernali/Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner
Von: ka

Cortina/Bozen – Innerhalb nur einer Stunde gab es für Südtirol zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben. Andrea Vötter und Marion Oberhofer sowie Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner waren im Eiskanal von Cortina nicht zu schlagen.

Facebook/FISI – Federazione Italiana Sport Invernali/Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner

Andrea Vötter und Marion Oberhofer sind zu Olympia-Gold gerodelt! Wir gratulieren herzlich und freuen uns sehr mit euch!
„Die Freude über diese Goldmedaille ist überwältigend. Wir sind stolz auf den Erfolg von Andrea Vötter und Marion Oberhofer. Die Südtiroler Kunstrodlerinnen haben mit ihrer starken Leistung gezeigt, dass sie ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen”, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Facebook/MilanoCortina2026/Andrea Vötter und Marion Oberhofer

Auch Sportlandesrat Peter Brunner schließt sich den Glückwünschen an: „Der Südtiroler Rodelsport zeigt derzeit bei den Olympischen Spielen seine Weltklasse. Unsere Medaillengewinnerinnen sind Vorbilder für junge Sportlerinnen und Sportler in ganz Südtirol. Herzliche Gratulation an Andrea Vötter und Marion Oberhofer und das gesamte Rodelteam!”

Facebook/FISI – Federazione Italiana Sport Invernali/Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner

Und kaum eine Stunde später heißt es erneut: Gold für Südtirol! Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner haben im Doppelsitzer ebenfalls die Goldmedaille gewonnen. „Dieser Abend war an Spannung kaum zu überbieten. Das Ergebnis ist mehr als großartig. Meine herzliche Gratulation geht an Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner“, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Facebook/Italia Team/Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner

„Unsere Rennrodelsportlerinnen und -sportler erfüllen uns mit großem Stolz. Zwei Goldmedaillen innerhalb einer Stunde sind ein Ergebnis, mit dem wir kaum gerechnet haben. Meine herzliche Gratulation an Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner, wir freuen uns sehr mit euch!”, sagte Sportlandesrat Peter Brunner.

