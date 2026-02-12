Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Notaufnahme droht der Kollaps

Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 14:29 Uhr
krankenhaus bozen pfleger sym
LPA/Claudia Corrent
Schriftgröße

Von: idr

Bozen – Die Notaufnahmen der Südtiroler Krankenhäuser verzeichnen seit Jahren einen massiven Zulauf. Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung in Bozen. Innerhalb von fünf Jahren hat sich die Zahl der Patienten dort nahezu verdoppelt. Während 2020 rund 64.700 Menschen die Notaufnahme des Landeskrankenhauses aufsuchten, waren es 2025 bereits knapp 106.800. Das entspricht im Schnitt 293 Zugängen pro Tag.

Gesundheitslandesrat Hubert Messner spricht von einer klaren strukturellen Entwicklung. Einer der Hauptgründe sei die alternde Bevölkerung, die häufiger medizinische Hilfe benötige. Gleichzeitig steige die allgemeine gesundheitliche Fragilität, etwa durch chronische Erkrankungen. Hinzu komme jedoch ein weiteres Phänomen: Viele Menschen wenden sich direkt an die Notaufnahme, auch bei Beschwerden, die eigentlich in einer Hausarztpraxis behandelt werden könnten.

Ernsthaftigkeit der Lage oft falsch eingeschätzt

Nach Angaben des Sanitätsbetriebs entfallen rund 75 Prozent der behandelten Fälle auf sogenannte grüne oder blaue Dringlichkeitscodes – also Situationen ohne akute Lebensgefahr. Für das Personal bedeutet das eine erhebliche Belastung, da echte Notfälle rasch erkannt und versorgt werden müssen, während gleichzeitig zahlreiche nicht dringliche Fälle eingehen.

Ein zusätzlicher Faktor ist der schwierige Zugang zu Facharztterminen. Wer monatelange Wartezeiten umgehen will, sieht die Notaufnahme oft als vermeintlich schnelleren Weg zu weiterführenden Untersuchungen. Das verschärft die Situation weiter, vor allem in Bozen, wo der Druck am größten ist.

Zur Entlastung setzt das Land bereits auf neue Modelle. In Bozen gibt es seit Längerem eine eigene Ambulanz für nicht dringliche Fälle, die von Allgemeinmedizinern betreut wird. Dieses Konzept soll künftig mit Ambulatorien in den geplanten Gemeinschaftshäusern ausgeweitet werden. Die ersten dieser Einrichtungen sollen im ersten Halbjahr 2026 ihren Betrieb aufnehmen. Parallel dazu ist eine Aufstockung des medizinischen Personals in der Notaufnahme vorgesehen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
36
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Kommentare
32
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Kommentare
28
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Innerhalb nur einer Stunde: Zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben
Kommentare
25
Innerhalb nur einer Stunde: Zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben
Hakenkreuz-Koch rudert nach sieben Monaten zurück
Kommentare
24
Hakenkreuz-Koch rudert nach sieben Monaten zurück
Anzeigen
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 