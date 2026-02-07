Aktuelle Seite: Home > Sport > “Bravo Domme, wir sind stolz auf dich!”
Südtirol gratuliert Paris zum Olympia-Erfolg

“Bravo Domme, wir sind stolz auf dich!”

Samstag, 07. Februar 2026 | 13:33 Uhr
Von: luk

Bozen/Bormio – Der Gewinn einer Olympischen Medaille ist für Sportlerinnen und Sportler ein besonderes Highlight der eigenen Sportlerkarriere. Wenn dies bei Olympischen Spielen im eigenen Land und vor Heimpublikum ist dies ein umso schöneres Erlebnis. Mit einem tollen Ergebnis bei der Abfahrt in Bormio ist dies Dominik Paris am 7. Februar gelungen. Dem 36-jährige Ultner ist dabei 2026 das gelungen, was vor acht Jahren in Pyeong Chang schon greifbar war: Die erste Olympische Bronzemedaille krönt damit die fünfte Olympiateilnahme des Abfahrers, der mit sieben Weltcupsiege auf der Stelvio-Piste verzeichnen kann.

“Was für ein Auftakt dieser Olympischen Spiele! Das ist ein großartiges Ergebnis, zumal es wohl die letzten Olympischen Spiele für Dominik Paris sein werden. Unser Domme hat es geschafft und die Medaille geholt – wir freuen uns alle wahnsinnig darüber. Bravo Domme, wir sind stolz auf dich“, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Diese Medaille ist das Ergebnis von jahrelanger harter Arbeit, großer Disziplin und unerschütterlichem Willen. Südtirol ist stolz auf diese außergewöhnliche sportliche Leistung und auf Dominik Paris, der unser Land auf der größten Bühne des Sports hervorragend vertreten hat“, betont Sportlandesrat Peter Brunner.

Ab Sonntag steht Antholz im Olympia-Fokus

Mit großer Spannung wird in Antholz der erste historische Wettkampf dieser Olympischen Winterspiele in Südtirol erwartet. In der Südtirol Arena Südtirol wird am Sonntag, 8. Februar um 14.05 Uhr die 4×6 km Mixed-Staffel gestartet, bei denen Dorothea Vierer und Lukas Hofer ihren ersten Olympia-Wettkampf 2026 bestreiten.

Für die Dauer der Olympischen Winterspiele wird in Antholz ein Ad-hoc-Mobilitätsdienst gewährleistet. Die Anreise der Zuschauer zum Biathlon-Stadion kann damit nachhaltig erfolgen.

Für die Zufahrt ins Antholzertal gilt an den Renntagen ein Drei-Zonen-System, wobei an der Kontrollstelle beim Kreisverkehr in Rasen ein gültiges Eintrittsticket vorzuweisen ist. Die Parkplätze sind kostenlos. Speziell für Menschen mit Behinderung wurde ein Shuttle-Service eingerichtet, der im Voraus online gebucht werden muss.

