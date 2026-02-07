Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Expertin warnt vor deutscher Abhängigkeit von US-Flüssiggas
Extrem missliche Lage

Expertin warnt vor deutscher Abhängigkeit von US-Flüssiggas

Samstag, 07. Februar 2026 | 08:35 Uhr
Europa ist von Flüssiggas abhängig
APA/APA/dpa/Sina Schuldt
Von: APA/Reuters

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt vor einer zu großen Abhängigkeit Deutschlands von Flüssigerdgas aus den USA. “Ich würde nicht ausschließen, dass (US-Präsident Donald) Trump uns irgendwann androht, den Gashahn zuzudrehen, wenn er Zugeständnisse von uns will”, sagte die Spitzenökonomin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Schnitzer plädierte daher für eine Gasreserve und die Diversifizierung der Lieferanten.

Es gibt auch andere Lieferanten

Als Alternativen nannte sie vor allem Katar, einige afrikanische Produzenten sowie den wichtigsten Erdgaspartner Norwegen. Daneben gehören die Niederlande und Belgien zu den wichtigsten Lieferländern Deutschlands.

Die Bundesnetzagentur sieht die Gasversorgung in Deutschland trotz zu Jahresbeginn deutlich geringerer Vorräte in den Speichern aktuell als gesichert an. Die Behörde teilte in ihrem Jahresrückblick für 2025 im Jänner mit, der aktuelle Füllstand von 47 Prozent sei vor dem Hintergrund veränderter Importmöglichkeiten und neuer Absicherungsstrategien der Händler “in einem angemessenen Rahmen”.

Schnitzer plädierte dafür, andernfalls den Gürtel enger zu schnallen: “Sollte es bis in den März oder April hinein sehr kalt sein und das Gas tatsächlich knapper werden, könnte man die Leute auffordern, zurückhaltender zu heizen.”

