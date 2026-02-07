Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Sinner als Schaffner bei Olympia
Tennis-Star checkt Tickets im Zug

Sinner als Schaffner bei Olympia

Samstag, 07. Februar 2026 | 08:04 Uhr
facebook/Less Ismore
Von: idr

Mailand – Wer am Mittwochmorgen am Mailänder Hauptbahnhof in den Zug Richtung Olympia-Austragungsorte stieg, traute seinen Augen kaum. Statt eines gewöhnlichen Schaffners stand plötzlich Jannik Sinner mit Entwertungsgerät vor den verdutzten Fahrgästen. An seiner Seite Paralympics-Fechterin Bebe Vio mit Megafon bewaffnet.

„Guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Zug“, begrüßte die mehrfache Paralympics-Siegerin die Passagiere amüsiert und stellte den Tennisstar als ihren „persönlichen Assistenten“ vor. Sinner selbst ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen: „Willkommen alle zusammen, wir sind bereit, wir sind heiß“, rief die Nummer zwei der Tenniswelt in die Runde.

facebook/Less Ismore

Die beiden Sportgrößen lösten damit ein Versprechen ein, das Sinner bereits im vergangenen September gegeben hatte. Damals wurde er als Botschafter der Volunteer-Kampagne für die Olympischen Winterspiele präsentiert. Für den 24-Jährigen aus Innichen im Pustertal ist die Teilnahme eine Herzensangelegenheit, schließlich liegt Cortina d’Ampezzo nur 45 Minuten von seiner Heimat entfernt.

Die Aktion war Teil einer Werbekampagne von Trenitalia und Nike. Die beiden Champions stempelten Tickets, halfen beim Einsteigen und sorgten für strahlende Gesichter bei Touristen und Pendlern gleichermaßen. Die Szenen, professionell gefilmt, gehen in den sozialen Netzwerken viral.

Bei der Eröffnungsfeier am Freitagabend im Mailänder San-Siro-Stadion wird Sinner allerdings fehlen. Der Südtiroler muss bereits am kommenden Montag zum ATP-500-Turnier nach Doha aufbrechen – das ist wichtiger als Zeremoniell.

