Aktuelle Seite: Home > Chronik > Vilpian: Lastwagen strandet auf Bahnübergang
Zugverkehr kurzzeitig unterbrochen

Vilpian: Lastwagen strandet auf Bahnübergang

Freitag, 06. Februar 2026 | 17:20 Uhr
Vilpian: Lastwagen bleibt im Bahnübergang stecken – Zugverkehr kurz unterbrochen
KI-generiert - Symbolfoto
Schriftgröße

Von: Ivd

Vilpian – Ein ungewöhnlicher Vorfall hat am Vormittag den Zugverkehr zwischen Meran und Bozen beeinträchtigt. In Vilpian geriet ein Lastwagen beim Überqueren des Bahnübergangs in Schwierigkeiten und blieb unter einer Schrank stecken.

Der Lastwagenfahrer konnte den Bereich nicht mehr rechtzeitig verlassen, wodurch der Bahnübergang automatisch geschlossen wurde. In der Folge kam es zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Zuglinie Meran–Bozen. Glücklicherweise wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt.

Die Ortspolizei Terlan sowie die Bahnbehörden reagierten umgehend. Nach rund einer Stunde konnten der Lastwagen geborgen und die Schranken wieder freigegeben werden. Der Zugverkehr wurde anschließend wieder regulär aufgenommen.

Die Behörden appellierten an Verkehrsteilnehmende, Bahnübergänge nur bei ausreichender Durchfahrtsfreiheit zu überqueren, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Kommentare
44
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Kommentare
34
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Kommentare
33
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Olympia-Baustelle unter Druck: Video zeigt Arbeiter ohne Sicherung
Kommentare
33
Olympia-Baustelle unter Druck: Video zeigt Arbeiter ohne Sicherung
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Kommentare
27
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 