Vilpian: Lastwagen strandet auf Bahnübergang

Von: Ivd

Vilpian – Ein ungewöhnlicher Vorfall hat am Vormittag den Zugverkehr zwischen Meran und Bozen beeinträchtigt. In Vilpian geriet ein Lastwagen beim Überqueren des Bahnübergangs in Schwierigkeiten und blieb unter einer Schrank stecken.

Der Lastwagenfahrer konnte den Bereich nicht mehr rechtzeitig verlassen, wodurch der Bahnübergang automatisch geschlossen wurde. In der Folge kam es zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Zuglinie Meran–Bozen. Glücklicherweise wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt.

Die Ortspolizei Terlan sowie die Bahnbehörden reagierten umgehend. Nach rund einer Stunde konnten der Lastwagen geborgen und die Schranken wieder freigegeben werden. Der Zugverkehr wurde anschließend wieder regulär aufgenommen.

Die Behörden appellierten an Verkehrsteilnehmende, Bahnübergänge nur bei ausreichender Durchfahrtsfreiheit zu überqueren, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden.