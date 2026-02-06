Granate in Schönheitssalon in Frankreich geworfen

Von: APA/dpa

Bei der Explosion einer Granate in einem Schönheitssalon im Zentrum der ostfranzösischen Stadt Grenoble sind sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter ein fünfjähriges Kind. Wie die Polizei mitteilte, öffneten am Nachmittag zwei oder drei Männer die Salontür und warfen die Granate in das Geschäft. Sie rannten demnach dann davon. Die Verletzungen bei den Opfern waren Folge der Druckwelle der Explosion, erklärte eine Polizeisprecherin.

Die Verletzten hätten jedoch nicht ins Krankenhaus transportiert werden müssen. “Ich habe einen enormen Knall gehört und drei junge Mädchen, die schrien und von einem Kind begleitet wurden”, zitierte der Sender France 3 die Inhaberin eines benachbarten Geschäftes. Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine Informationen.