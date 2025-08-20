Aktuelle Seite: Home > Italien > Offenes Mikro: Melonis Aussage bei Treffen mit Trump wird viral
Vielsagendes Video

Offenes Mikro: Melonis Aussage bei Treffen mit Trump wird viral

Mittwoch, 20. August 2025 | 17:27 Uhr
Meloni muss mit einem Dilemma leben
APA/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE - archiv
Von: mk

Washington, D. C. – US-Präsident Donald hat nach seinem Treffen mit Wladimir Putin in Alaska mehrere europäische Staats- und Regierungschefs nach Washington eingeladen, um über einen möglichen Frieden in der Ukraine zu sprechen.

Bei dem Austausch ging es nicht nur um die Zukunft des kriegsgebeutelten Landes, sondern die Regierungschefs nutzten auch die Gelegenheit, um mit Trump auf Tuchfühlung zu gehen.

Dabei ging es nicht immer ganz formell zu. Zwischen offiziellen Aussagen vor versammelter Presse unterhielten sich die Staatschefs auch untereinander. Zu dumm nur, dass die Mikrofone dabei nicht immer ausgeschaltet waren.

So sorgte ein Satz von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni für Aufsehen, den sie Trump zugemurmelt hat und der wohl nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. „Ich will nie mit meiner Presse sprechen“, erklärte Meloni auf Englisch und meinte damit wohl die Reporter und Pressevertreter in ihrem eigenen Land.

Der Gesprächsfetzen, der auf Video festgehalten wurde, ging schnell viral und verbreitete sich im Netz wie ein Lauffeuer (ab Minute 0.28)

Zuvor wollte Trump von seinen Gästen wissen, ob sie Fragen von den anwesenden Journalisten beantworten möchten. Schon darauf hatte Meloni wenig Lust. „Nein, besser nicht. Wir sind zu viele. Das würde zu lange dauern“, flüsterte Italiens Regierungschefin Trump zu.

