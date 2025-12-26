Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ski, Schnee und Freundin Laila
Heimspiel für Jannik Sinner zu Weihnachten

Ski, Schnee und Freundin Laila

Freitag, 26. Dezember 2025 | 08:04 Uhr
Sinner triumphierte erneut in Wien
APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER
Von: luk

Sexten – Der Südtiroler Tennisstar Jannik Sinner verbringt in seiner Heimat Südtirol entspannte Weihnachtstage. Der aktuelle Weltranglistenzweite nutzte die Feiertage für Erholung in den Bergen und ließ sich dabei auch einige Abfahrten auf den heimischen Skipisten nicht entgehen, wie der Corriere della Sera berichtet.

Neben dem Skifahren stand für Sinner in diesen Tagen vor allem Erholung im Vordergrund. Im neuen Jahr kehrt der 23-Jährige rasch auf den Tennisplatz zurück: Am 10. Januar bestreitet er ein Showmatch gegen Carlos Alcaraz, das erste offizielle Turnier folgt bei den Australian Open, wo Sinner seinen Titel verteidigen will.

Auch Sinners Partnerin Laila Hasanovic hält sich offenbar in Südtirol auf. Das dänische Model veröffentlichte auf Instagram mehrere Fotos aus winterlicher Umgebung im Pustertal, darunter Aufnahmen von Spaziergängen im Schnee.

Instagram/lailahasanovic

Gemeinsame Bilder des Paares gibt es zwar nicht, dennoch gilt es als wahrscheinlich, dass beide die Weihnachtstage gemeinsam mit Sinners Familie verbringen.

Bezirk: Pustertal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

