Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj will Trump am Sonntag treffen
Wolodymyr Selenskyj will bald zu Donald Trump

Selenskyj will Trump am Sonntag treffen

Freitag, 26. Dezember 2025 | 15:10 Uhr
Wolodymyr Selenskyj will bald zu Donald Trump
APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

In die Bemühungen ⁠um ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland kommt Bewegung. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Freitag ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Sonntag. Er plane, mit ihm über Sicherheitsgarantien und Gebietsfragen zu sprechen., und wolle erörtern, wie zusätzlicher Druck auf Russland ausgeübt werden könne. Ein 20-Punkte-Friedensplan sei zu 90 Prozent fertig. Ob bei dem Treffen Abkommen unterzeichnet werden, sei unklar.

“Vieles kann noch vor dem neuen Jahr entschieden werden”. so Selenskyj. Ein Reporter der US-Nachrichtenseite Axios berichtete, Selenskyj wolle Trump am Sonntag in dessen Anwesen in Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida treffen.

Am Donnerstag hatte Selenskyj mit Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff und dem Schwiegersohn des Präsidenten, Jared Kushner, gesprochen. Einige Dokumente seien nahezu fertig, andere vollständig vorbereitet, erklärte Selenskyj weiter. Witkoff und Kushner hatten mit Putin über die Bedingungen für einen Frieden in Moskau verhandelt. Selenskyj zufolge müssen sensible Fragen wie Gebietsabtretungen jedoch auf der Ebene der Staatschefs besprochen werden.

Putin will gesamten Donbass für Russland

Putin zeigte sich nach einem Bericht der russischen Zeitung “Kommersant” bereit zu Verhandlungen. Er beharrt demnach aber auf der Übernahme des gesamten Donbass im Osten des Landes. Das Blatt berichtete am Freitag, Putin habe bei einem Treffen mit führenden russischen Geschäftsleuten am 24. Dezember Details eines entsprechenden Plans erläutert. Der Kreml-Korrespondent des Blattes schrieb, Putin habe versichert, die russische Seite sei weiterhin zu den Zugeständnissen bereit, die er bei einem Gipfeltreffen mit Trump im August in Anchorage gemacht habe. “Mit anderen Worten: ‘Der Donbass gehört uns'”, zitierte der “Kommersant” aus dem Treffen. Außerhalb dieser Region sei aber ein teilweiser Gebietsaustausch von russischer Seite nicht ausgeschlossen. Offen blieb, ob Putin auch zu direkten Gesprächen mit Selenskyj bereit ist.

Dem Bericht des “Kommersant” zufolge sprach Putin auch über das AKW Saporischschja. Demnach wird eine gemeinsame russisch-amerikanische Verwaltung der größten Atomanlage Europas diskutiert. Die USA hätten zudem Interesse am sogenannten Crypto-Mining in der Nähe des Kraftwerks bekundet. Die Anlage solle auch die Ukraine teilweise mit Strom versorgen, hieß es weiter. Nach russischen Angaben stehen derzeit die annektierte Halbinsel Krim, etwa 90 Prozent des Donbass, 75 Prozent der Regionen Saporischschja und Cherson sowie kleinere Teile weiterer Gebiete unter eigener Kontrolle.

Selenskyj hat bereits früher mitgeteilt, ⁠die ukrainische und die US-Delegation hätten sich bei Gesprächen am Wochenende in Miami bei der Ausarbeitung eines 20-Punkte-Plans angenähert. Es gebe jedoch noch keine Einigung über die Forderung, dass die Ukraine die von ihr noch kontrollierten Teile des Donbass abtreten müsse. Auch die Zukunft des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja ⁠sei strittig.

Kommentare

Aktuell sind 22 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Kommentare
79
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Kommentare
35
Südtirols Hotellerie bleibt nationaler Spitzenreiter
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Kommentare
24
Weihnachten in Mailand: Armut vor den Toren
Weihnachten ist mehr als ein Gefühl
Kommentare
24
Weihnachten ist mehr als ein Gefühl
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Kommentare
21
Als Weihnachten in Italien beinah abgeschafft wurde
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 