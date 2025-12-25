Von: luk

Bozen – Heute hat Bischof Ivo Muser im Bozner Dom das Pontifikalamt am Christtag gefeiert. In seiner Predigt stellte der Bischof die Menschwerdung Gottes in den Mittelpunkt: Weihnachten sei das Fest einer Liebe, die konkret werde, „keine abstrakte Idee, sondern eine Liebe, die Hand und Fuß bekommt“.

„Unsere Liebe hat Hand und Fuß bekommen“: Ausgehend von einer persönlichen Erfahrung – der Geburtsanzeige für das Kind eines befreundeten, jungen Ehepaares mit den Abdrücken einer kleinen Hand und eines kleinen Fußes – spannte Bischof Ivo Muser beim heutigen Weihnachtsgottesdienst den Bogen zum Weihnachtsevangelium. „Und das Wort ist Fleisch geworden“, zitierte Muser aus dem Johannesevangelium. Weihnachten bedeute, dass Gottes Liebe nicht auf Distanz bleibe, sondern sichtbar, greifbar und menschlich werde: in Jesus Christus.

Weihnachten ist mehr als ein Gefühl

Der Bischof warnte davor, Weihnachten auf Stimmung oder allgemeine Religiosität zu verkürzen. Christen glaubten nicht an „irgendetwas Höheres“, sondern an einen Gott, der Mensch wird und mitten in der menschlichen Wirklichkeit wohnt.

„Er hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen“, erklärte Muser, und teile Größe und Not des Menschseins gleichermaßen. Die Menschwerdung Gottes bedeute auch Verwundbarkeit: Gott kenne Müdigkeit, Freundschaft, Trauer, Schuld, Leid und Tod. Gerade darin liege die Tiefe der weihnachtlichen Botschaft: eine radikale Nähe Gottes zum Menschen.

Herausforderung an den Glauben

Weihnachten, betonte der Bischof, stelle jede und jeden vor eine persönliche Entscheidung: Ob Gottes Wort nur gehört werde oder auch im eigenen Leben „in Fleisch und Blut“ übergehe. Christlicher Glaube zeige sich dort, wo Denken, Reden und Handeln vom Evangelium geprägt und verändert würden.

Hoffnung, die Menschlichkeit bewahrt

Hoffnung sei keine Vertröstung und keine Weltflucht, sondern eine Kraft, die den Himmel offenhalte und zugleich Verantwortung für diese Welt wecke. Diese Hoffnung dürfe besonders Kindern und jungen Menschen nicht genommen werden. Seit der Nacht von Bethlehem, sagte Muser, habe der Himmel mit dem Alltag der Menschen zu tun – mit Arbeit und Beziehungen, mit Schulen und Krankenhäusern, mit Pflegeheimen, Gefängnissen sowie mit Krisen- und Kriegsgebieten. Christlicher Glaube müsse sich dort bewähren, wo Menschlichkeit bedroht sei: durch gelebte Hoffnung, durch Vergebung und durch den Einsatz für Frieden.

Abschluss des Heiligen Jahres

Mit Blick auf das zu Ende gehende Heilige Jahr erinnerte Bischof Muser an dessen Leitwort „Pilger der Hoffnung“. Das Heilige Jahr habe viele Menschen neu miteinander verbunden und den Blick auf das Wesentliche geschärft: auf einen Gott, der sich für diese Welt entschieden habe.

Am Sonntag, 28. Dezember, feiert Bischof Muser um 15 Uhr im Brixner Dom den Abschlussgottesdienst des Heiligen Jahres 2025, der live von Radio Grüne Welle und Radio Sacra Famiglia übertragen wird. Der Bischof lädt die Gläubigen ein, noch einmal bewusst auf dieses Heilige Jahr zurückzublicken und hoffnungsvoll in das Jahr 2026 aufzubrechen. Bereits um 12 Uhr werden am 28. Dezember in allen Pfarr- und Ordenskirchen der Diözese für zehn Minuten die Glocken läuten – als hörbares Zeichen des gemeinsamen Rückblicks und des geistlichen Abschlusses des Jubiläumsjahres.