Alarm am Samstagabend

Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen

Sonntag, 15. Februar 2026 | 11:49 Uhr
Blaulicht sym
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Von: luk

Bozen – Erneut ist es im Stadtzentrum von Bozen zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr lieferten sich in der Eisackstraße, zwischen dem Dominikanerplatz und dem Verdiplatz, zwei größere Gruppen eine heftige Schlägerei. Laut ersten Meldungen waren rund 20 junge Männer beteiligt.

Zahlreiche besorgte Bürger setzten Notrufe ab und berichteten von Faust- und Fußtritten mitten auf offener Straße. Augenzeugen zufolge soll es sich um junge Männer mit Migrationshintergrund gehandelt haben, die mit großer Gewalt aufeinander losgingen.

Binnen Minuten rückten mehrere Einsatzkräfte an: Neben der Polizei waren auch Carabinieri, Finanzpolizei, Angehörige des Heeres sowie die Stadtpolizei vor Ort. Als die ersten Ordnungshüter eintrafen, waren die Beteiligten jedoch bereits geflüchtet. Beim Ertönen der Sirenen löste sich die Gruppe in verschiedene Richtungen auf.

Die Ermittlungen führt laut Alto Adige online die Quästur. Sie soll nun klären, wer an der Rauferei beteiligt war und was der Auslöser für die Eskalation gewesen ist. Nach ersten Erkenntnissen mussten keine Verletzten medizinisch versorgt werden. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich Beteiligte später selbstständig in ärztliche Behandlung begeben haben.

Bezirk: Bozen

