Von: idr

Buenos Aires/Rom/Washington – Das frisch unterzeichnete Handelsabkommen zwischen den USA und Argentinien sorgt in Italien für Empörung: US-amerikanische Imitationen italienischer Spezialitäten können künftig ungehindert nach Argentinien exportiert werden und das mit dem Segen von US-Präsident Domald Trump. Italienische Bauernverbände schlagen Alarm.

Das Abkommen zwischen Washington und Buenos Aires öffnet den südamerikanischen Markt für eine lange Liste amerikanischer Produkte, die italienisch klingen, aber keine sind: Grana Padano, Parmesan, Gorgonzola und Mortadella – allesamt Bezeichnungen, die in Europa streng geschützt sind, in den USA aber munter als Massenware vertrieben werden.

„Die USA stehen an der Spitze der Liste der größten Fälscher“, klagen die italienischen Bauernverbände Coldiretti und Filiera Italia. Allein amerikanische Imitate italienischer Produkte haben einen Wert von über 40 Milliarden Euro jährlich. Insgesamt kosten Produktfälschungen italienische Hersteller rund 120 Milliarden Euro pro Jahr.

Aufschub von Mercosur spielt Trump in die Karten

Argentinien hatte sich im Rahmen des Mercosur-Abkommens mit der EU verpflichtet, 340 europäische geografische Angaben anzuerkennen und Imitationen zu verbieten. Doch diese Zusage ist durch das Trump-Milei-Abkommen praktisch wertlos geworden. Argentinien öffnet seinen Markt für US-Imitate und verletzt damit de facto seine Verpflichtungen gegenüber Europa und seiner Freundin Girogia Meloni.

Am stärksten bedroht sind laut Coldiretti Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Prosciutto di Parma und Prosciutto di San Daniele. Aber auch europäische Klassiker wie Camembert, Feta, Gouda und Emmentaler stehen auf der Liste „amerikanischer Spezialitäten“, die künftig zollfrei nach Argentinien gelangen.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte Trump und den argentinischen Präsidenten Javier Milei wiederholt als „Freunde“ bezeichnet. In diesem Fall erwiesen sich die beiden allerdings als alles andere als das. Wie sie auf diesen Italien-feindlichen Akt ihrer beiden Freunde reagiert, bleibt abzuwarten.