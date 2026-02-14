US-Außenminister Rubio: USA wollen ein “starkes” Europa

Von: APA/AFP/dpa/Reuters

US-Außenminister Marco Rubio hat sich zu einer engen Partnerschaft seines Landes mit Europa bekannt. “Wir gehören zusammen”, sagte Rubio am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). “Wir wollen, dass Europa stark ist. Wir glauben, dass Europa überleben muss.” Den politischen Kurs von US-Präsident Donald Trump verteidigte er zugleich energisch. Er würdigte die Geschichte des transatlantischen Bündnisses seit der Nachkriegszeit, es seien aber Fehler gemacht worden.

Rubio sprach von einer Übertragung staatlicher Souveränität an internationale Organisationen, während Gegner aufrüsteten. Er kritisierte Beschränkungen durch die Klimapolitik, während Konkurrenten fossile Energien nutzten. Auch nannte er die Folgen einer unkontrollierten Migration. Die USA korrigierten diese Fehler nun. “Wir haben diese Fehler zusammen gemacht”, sagte Rubio. Die USA seien bereit, diese Fehler im Alleingang zu korrigieren, würden es aber bevorzugen, dies mit den Europäern zu machen. Er sagte: “Wir sind Teil einer Zivilisation, der westlichen Zivilisation”, sagte Rubio bei seiner mit Spannung erwarteten Rede in München.

USA wollen keine schwachen Verbündeten

Der US-Außenminister urgierte jedoch auch erneut eine Stärkung der europäischen Verteidigung. Washington wolle keine schwachen Verbündeten. Die Partner müssten in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen, damit kein Gegner es wage, das Bündnis auf die Probe zu stellen. Gemeinsames Handeln werde helfen, zu einer vernünftigen Außenpolitik zurückzukehren und den Weg in ein “neues Jahrhundert des Wohlstands” zu ebnen. Erforderlich sei zudem, die westliche Kultur und deren Werte zu schützen, sagte Rubio mit Blick auf die Migration.

Im Anschluss an Rubios Rede spricht Chinas Außenminister Wang Yi, danach sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Keir Starmer gemeinsam auf der großen Bühne. Österreich ist in München mit Bundeskanzler Christian Stocker, Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) vertreten.

Die Veranstalter hatten im Voraus von einer “Sicherheitskonferenz der Superlative” gesprochen. Es wurden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet und damit mehr als je zuvor. Zudem sollten etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister teilnehmen. Im Mittelpunkt der bis Sonntag dauernden Beratungen stehen der Umbruch der Weltordnung mit der Krise in den transatlantischen Beziehungen, der Iran-Konflikt und der Ukraine-Krieg. Am Rande der Konferenz werden insbesondere am Samstag zahlreiche Demonstrationen erwartet – unter anderem mit Schlaglicht auf die Menschenrechtslage im Iran.