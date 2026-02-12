Crans-Montana: Barbesitzerin von OpferanwÃ¤lten befragt

Von: APA/AFP/sda

Nach der Brandkatastrophe in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana ist am Donnerstag die Lokalbetreiberin Jessica Moretti von den Anwälten der Opferangehörigen befragt worden. Moretti erschien zu der Anhörung in Sitten im Kanton Wallis in Begleitung ihres Ehemanns Jacques, gegen den ebenfalls wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ermittelt wird. Bei ihrer Ankunft wurde sie von Angehörigen heftig attackiert und mehrfach als “Mörder” bezeichnet.

“Du hast meinen großen Bruder getötet, du Schlampe, kapierst du das? Sieh mir in die Augen, du hast meinen Bruder getötet”, rief der 14-jährige Tobyas Pidoux, dessen drei Jahre älterer Bruder Trystan in der Bar “Le Constellation” der Morettis gestorben war, der Französin zu. “Mein Sohn ist tot, er ist verbrannt”, rief Trystans Vater Christian. Gulcin Kaya, die Mutter eines 18-jährigen Opfers, schrie: “Wo ist mein Sohn, wo ist er?”

“Wir übernehmen die Verantwortung”

Während seine Frau weinend das Gebäude betrat, antwortete Jacques Moretti den wütenden Angehörigen: “Wir übernehmen die Verantwortung. Wir versprechen Ihnen: Wir sind hier, um für Gerechtigkeit zu sorgen.”

In der Bar “Le Constellation” waren in der Silvesternacht 41 zumeist junge Menschen bei einem Brand im Untergeschoss ums Leben gekommen. 115 weitere Menschen wurden verletzt, viele von ihnen erlitten schwerste Verbrennungen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis hatte die Anhörungen am Mittwoch und Donnerstag angesetzt, um den Anwälten der Opferangehörigen die Gelegenheit zu geben, eigene Fragen zu stellen.

Ermittlungen gegen weitere Personen

Die Ermittler vermuten, dass die Brandkatastrophe durch an Flaschen befestigte Sprühkerzen ausgelöst wurde, die der Decke zu nahe kamen. Jacques Moretti hatte während einer Vernehmung angegeben, den schalldämpfenden Schaum an der Decke selbst in einem Baumarkt gekauft und installiert zu haben. Der Franzose hatte wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe zwei Wochen in Untersuchungshaft gesessen, bevor er gegen Zahlung einer Kaution und unter Auflagen freikam.

Ermittelt wird auch gegen den Sicherheitschef der Gemeinde Crans-Montana und seinen Vorgänger. Mehrere Opferanwälte fordern weitere Untersuchungen zu möglichen Versäumnissen bei den Behörden.