Feuerwehr muss Wasser ankarren

Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 10:48 Uhr
Wasserknappheit in umliegenden Dörfern wegen Olympia
facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol
Von: idr

Baselga di Pinè – Die Olympischen Winterspiele Mailand und Cortins sorgen für unerwartete Probleme: Auf dem Hochplateau von Pinè im Trentino ist das Trinkwasser knapp geworden. Seit Tagen liefern Feuerwehren mit Tanklastwagen frisches Wasser in die Gemeinde Baselga di Pinè. Schuld ist eine fatale Kombination aus eisiger Kälte und Olympia-Ansturm.

Die Bergquellen, die normalerweise das Hochplateau versorgen, sind teilweise zugefroren. Bürgermeister Alessandro Santuari spricht von einem physiologischen Problem: In den Wintermonaten Januar und Februar kommt es regelmäßig zu Engpässen, weil die hochgelegenen Quellen bei strengem Frost allmählich vereisen. Die Tagesproduktion ist auf den kritischen Wert von etwa tausendfünfhundert Kubikmeter geschrumpft.

Was die Lage dramatisch verschärft: Wegen Olympia sind die Hotels und Pensionen auf dem Plateau bis auf den letzten Platz ausgebucht. Hunderte Polizisten und Carabinieri wurden dort einquartiert, um die Sicherheit bei den Wettkämpfen in Tesero und Predazzo zu gewährleisten. Der Wasserbedarf ist dadurch explodiert. Eine Verbesserung dieser Lage ist bis zum Ende der Spiele nicht in Sicht.

Feuerwehr rückt zu Wasserversorgung aus

Seit Sonntag rücken deshalb fünf Feuerwehreinheiten aus den umliegenden Ortschaften Volano, Brentonico, Isera, Avio und Mori täglich mit ihren Zisternen aus. Sie liefern rund zweihundert Kubikmeter Wasser pro Tag auf das Hochplateau – eine logistische Herausforderung, die zur Routine geworden ist. Nur so konnte ein kompletter Zusammenbruch der Wasserversorgung verhindert werden.

Der Bürgermeister hofft auf steigende Temperaturen. Mit dem erwarteten Tauwetter sollte sich die Situation in den kommenden Tagen entspannen. Langfristig plant die Gemeinde Millionen-Investitionen ins Leitungsnetz, um künftige Krisen zu vermeiden. Ein ähnliches Problem gibt es auch in Cortina d’Ampezzo, wo wegen Wassermangels alle Pisten außer den olympischen Wettkampfstrecken geschlossen werden mussten.

