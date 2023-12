Liverpool neuer Leader in England – ManU schlägt Villa

Liverpool hat in der Fußball-Premier-League zumindest vorläufig die Tabellenführung übernommen. Die Elf von Trainer Jürgen Klopp kam am Dienstag in der 19. Runde zu einem 2:0-Sieg beim Vorletzten Burnley und liegt nun mit 42 Punkten zwei Zähler vor Arsenal, das am Donnerstag spielt. Aston Villa verlor trotz 2:0-Führung mit 2:3 bei Manchester United und bleibt mit 39 Punkten Dritter. Das kriselnde United gab mit dem Sieg am “Boxing Day” ein kräftiges Lebenszeichen von sich.

Darwin Nunez brachte die überlegenen Reds bereits in der sechsten Minute in Führung. Wenig später zählte ein Treffer von Cody Gakpo wegen eines vermeintlichen Foulspiels von Nunez nicht (28.). Die Gäste ließen zahlreiche Chancen liegen, in der zweiten Hälfte wurde ein Tor von Harvey Elliott nach VAR-Intervention wegen Abseits zu Recht aberkannt (55.). Den Deckel drauf machte schließlich aus spitzem Winkel der eingewechselte Diogo Jota (90.) bei seinem Comeback nach längerer Verletzungspause.

In Manchester schockte Aston Villa die Gastgeber im ersten Abschnitt mit einem Doppelschlag. Kapitän John McGinn per Freistoß (21.) sowie Leander Dendoncker mit der Ferse nach einer Eckball-Variante (26.) brachten das Team von Trainer Unai Emery mit 2:0 in Führung. Doch die Truppe von Coach Erik ten Hag schlug in einer furiosen zweiten Hälfte zurück. Zunächst wurde ein Treffer von United-Stürmer Alejandro Garnacho wegen Abseits aberkannt (48.). Der 19-jährige Argentinier durfte dafür wenig später gleich doppelt jubeln, er schnürte binnen zwölf Minuten einen Doppelpack (59.,71.).

Ex-Sturm-Graz-Spieler Rasmus Höjlund schoss schließlich die Red Devils mit seinem ersten Premier-League-Tor zum Sieg (82.). Es waren nicht nur Uniteds erste Pflichtspieltreffer seit drei Wochen, sondern auch der erste volle Erfolg nach vier sieglosen Partien. In der Tabelle verbesserte sich Manchester mit 31 Punkten auf Rang sechs.

Newcastle United schlitterte unterdessen in eine Krise und verlor zum vierten Mal in den jüngsten fünf Ligaspielen, zum zweiten Mal hintereinander gegen einen Abstiegskandidaten. Nach einem 0:1 bei Luton mussten sich die aus Saudi-Arabien großzügig finanzierten Nordengländer gegen Nottingham Forest mit 1:3 geschlagen geben. Die Magpies führten dank eines Elfmeters von Andreas Isak (23.), ehe der ehemalige Newcastle-Stürmer Chris Wood mit einem Triplepack (45.+1, 53., 60.) zum Matchwinner für Nottingham wurde. Forest feierte den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Nuno Espirito Santo und verbesserte sich auf Rang 16.

Das Kellerduell zwischen Schlusslicht Sheffield United und Luton Town gewannen die Gäste durch zwei Sheffield-Eigentore in der Schlussviertelstunde mit 3:2. Geleitet wurde die Partie von Sam Allison, dem ersten schwarzen Referee in der Premier League seit 15 Jahren und dem zweiten überhaupt im englischen Oberhaus.