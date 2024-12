US-Politikone Nancy Pelosi gestürzt – Hüft-OP in Deutschland

Nancy Pelosi stürzte in Luxemburg über eine Marmortreppe

Von: APA/dpa/AFP

Die US-Politikerin Nancy Pelosi hat sich in einer US-Militärklinik im deutschen Landstuhl einer Hüftoperation unterzogen. Sie sei auf dem Weg der Besserung, teilte ihr Sprecher am Samstag mit. Medienberichten zufolge war die ehemalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses bei einem Besuch in Luxemburg auf einer Treppe gestürzt. Die 84-jährige Pelosi sitzt weiter als Abgeordnete im Repräsentantenhaus – sie gilt als eine der einflussreichsten Politikerinnen ihrer Partei.

Pelosi hatte sich zu einem Termin in Luxemburg aufgehalten. Laut US-Medien war sie dort eine Marmortreppe hinuntergestürzt und hatte sich die Hüfte gebrochen. Pelosi war die erste und einzige Frau, die Präsidentin des US-Repräsentantenhauses wurde. Sie musste das Amt nach den Zwischen-Wahlen 2022, bei denen die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus an die Republikaner verloren hatten, aufgeben. Pelosi ist aber weiterhin Abgeordnete für den Bundesstaat Kalifornien.