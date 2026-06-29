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Schuljahr erfolgreich abgeschlossen

Abendmittelschule Meran – ein Ort wo gemeinsam gelernt, gelacht und gelebt wird

Montag, 29. Juni 2026 | 18:09 Uhr
Abschlussfoto AMS 2025 2026
Abendmittelschule-Meran
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Von: mk

Meran – Mit dem Ende dieses Schuljahres blicken wir wieder auf eine ganz besondere Klasse der Abendmittelschule Meran zurück. Sieben erwachsene Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Ländern haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht, ihre Bildung zu erweitern, neue Perspektiven zu gewinnen und ihre Zukunft aktiv zu gestalten.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeichneten sich durch eine außergewöhnliche Motivation und Lernbereitschaft aus. Trotz der Herausforderungen des Alltags, der Anforderungen im Berufsleben und der Verantwortung gegenüber ihren Familien fanden sie Abend für Abend die Kraft und den Willen, die Schulbank zu drücken. Dieser Einsatz verdient großen Respekt.

Mit viel Fleiß, Ausdauer und Neugier widmeten sich die Lernenden nicht nur dem Erwerb von Fachwissen, sondern auch dem Erlernen und Vertiefen der drei Unterrichtssprachen Deutsch, Italienisch und Englisch. Sie stellten sich mutig neuen Herausforderungen, erweiterten ihren Horizont und machten während des Schuljahres bemerkenswerte Fortschritte.

Besonders in Erinnerung bleiben wird das außergewöhnlich gute Klassenklima. Von Beginn an herrschte ein respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander. Unterschiede in Herkunft, Sprache und Lebenserfahrung wurden nicht als Hindernis, sondern als Bereicherung erlebt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterstützten sich gegenseitig, halfen einander bei Schwierigkeiten und freuten sich gemeinsam über Erfolge.

Im Laufe des Schuljahres entstand eine familiäre Atmosphäre, die weit über das gemeinsame Lernen hinausging. Die Klasse entwickelte einen starken Zusammenhalt, geprägt von Vertrauen, Offenheit und gegenseitiger Wertschätzung.

Dieser Jahrgang zeigt eindrucksvoll, dass Lernen keine Frage des Alters ist, sondern von Mut, Neugier und dem Glauben an die eigenen Fähigkeiten lebt. Die gemeinsamen Erfahrungen, die erworbenen Kenntnisse und die entstandenen Freundschaften werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hoffentlich noch lange begleiten.

Bezirk: Burggrafenamt

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