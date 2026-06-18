Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Biblio24: Unterhaltung in der Tasche
Kultur, Museen und Denkmalschutz

Biblio24: Unterhaltung in der Tasche

Donnerstag, 18. Juni 2026 | 10:57 Uhr
_MT18579_1_1
LPA/Amt für Bibliotheken und Lesen/Manuela Tessaro
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Biblio24 ist eine Onlinebibliothek, die Nutzerinnen und Nutzern rund 27.000 deutschsprachige digitale Bücher, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften zur Ausleihe bietet. Als Angebot der Südtiroler Bibliotheken ist sie kostenlos über einen gültigen Leseausweis und rund um die Uhr zugänglich. Auf Biblio24 findet sich für alle etwas: Romane, Thriller, Romance und Fantasy ebenso wie Sachbücher, Ratgeber und Reiseführer; auch jedes Alter wird bedient. Die Titel der landesweiten Sommerleseaktion “Liesmich Leggimi 2026” stehen ebenfalls zur Ausleihe zur Verfügung. Besonders interessant sind die kuratierten Empfehlungslisten sowie die “Bestleiher-Liste”, die durch beliebte Titel und lesenswerten Empfehlungen zum Stöbern inspiriert.

Für den Urlaub oder für daheim, Biblio24 ist immer, überall und einfach zugänglich. Mit der persönlichen Leseausweisnummer und dem in der Bibliothek hinterlegten Passwort kann jedes beliebige Medium heruntergeladen werden. Falls zusätzliche Unterstützung benötigt wird, kann man sich an jede (teilnehmende) Bibliothek wenden, an das Amt für Bibliotheken und Lesen oder an die Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann.

Biblio24 ist ein gemeinsames Angebot der Südtiroler Bibliotheken, betreut vom Landesamt für Bibliotheken und Lesen der deutschen Kulturabteilung und der Landesbibliothek Dr. Fredrich Teßmann. Italienischsprachige digitale Medien sind auf auf Biblioweb, der Onlinebibliothek des Amtes für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien der italienischen Kulturabteilung, abrufbar.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Bruneck führt flächendeckend Tempo 30 ein
Kommentare
84
Bruneck führt flächendeckend Tempo 30 ein
Club Max: Endgültige Schließung steht im Raum
Kommentare
67
Club Max: Endgültige Schließung steht im Raum
Bewaffneter Raubüberfall in Meraner Bar
Kommentare
26
Bewaffneter Raubüberfall in Meraner Bar
Unfall auf Brennerautobahn: Matteo Buoninconti [27] aus Leifers kommt ums Leben
Kommentare
22
Unfall auf Brennerautobahn: Matteo Buoninconti [27] aus Leifers kommt ums Leben
Die Wahrnehmung des Bozner Flughafens hat sich gewandelt
Kommentare
20
Die Wahrnehmung des Bozner Flughafens hat sich gewandelt
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 