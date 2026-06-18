Biblio24: Unterhaltung in der Tasche

Von: luk

Bozen – Biblio24 ist eine Onlinebibliothek, die Nutzerinnen und Nutzern rund 27.000 deutschsprachige digitale Bücher, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften zur Ausleihe bietet. Als Angebot der Südtiroler Bibliotheken ist sie kostenlos über einen gültigen Leseausweis und rund um die Uhr zugänglich. Auf Biblio24 findet sich für alle etwas: Romane, Thriller, Romance und Fantasy ebenso wie Sachbücher, Ratgeber und Reiseführer; auch jedes Alter wird bedient. Die Titel der landesweiten Sommerleseaktion “Liesmich Leggimi 2026” stehen ebenfalls zur Ausleihe zur Verfügung. Besonders interessant sind die kuratierten Empfehlungslisten sowie die “Bestleiher-Liste”, die durch beliebte Titel und lesenswerten Empfehlungen zum Stöbern inspiriert.

Für den Urlaub oder für daheim, Biblio24 ist immer, überall und einfach zugänglich. Mit der persönlichen Leseausweisnummer und dem in der Bibliothek hinterlegten Passwort kann jedes beliebige Medium heruntergeladen werden. Falls zusätzliche Unterstützung benötigt wird, kann man sich an jede (teilnehmende) Bibliothek wenden, an das Amt für Bibliotheken und Lesen oder an die Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann.

Biblio24 ist ein gemeinsames Angebot der Südtiroler Bibliotheken, betreut vom Landesamt für Bibliotheken und Lesen der deutschen Kulturabteilung und der Landesbibliothek Dr. Fredrich Teßmann. Italienischsprachige digitale Medien sind auf auf Biblioweb, der Onlinebibliothek des Amtes für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien der italienischen Kulturabteilung, abrufbar.