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Leseförderung für Kleinkinder

Bookstart-Seminarreihe erfolgreich abgeschlossen

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 12:13 Uhr
BookstartGruppenfoto_C_Simone Waldboth
LPA/Simone Waldboth
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Von: mk

Bozen – Mit dem dritten und letzten Modul ist die Seminarreihe “Bookstart – Geschichtenzauber für die Allerkleinsten” des Amtes für Bibliotheken und Lesen vor Kurzem zu Ende gegangen. Insgesamt 20 Bibliotheksmitarbeiterinnen aus ganz Südtirol haben die Weiterbildung absolviert und sind nun bestens darauf vorbereitet, Bookstart-Veranstaltungen in ihren Bibliotheken fachkundig und praxisnah anzubieten.

“Bookstart – Babys lieben Bücher” ist eine Initiative des Landes Südtirol zur Förderung der frühen Begegnung von Kindern mit Büchern und Geschichten. Das Projekt wird von der Familienagentur, dem Amt für Bibliotheken und Lesen der Deutschen Kulturabteilung sowie dem Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien der Italienischen Kulturabteilung getragen. Gemeinsames Ziel ist es, Eltern bereits ab der Geburt ihres Kindes für die Bedeutung des Vorlesens zu sensibilisieren und die Freude an Büchern von Anfang an zu fördern.

Die Seminarreihe umfasste drei Ausbildungsblöcke. Zwischen den einzelnen Modulen setzten die Teilnehmerinnen das Gelernte unmittelbar in die Praxis um und führten eigenständig Bookstart-Veranstaltungen für Familien mit Babys und Kleinkindern durch. Begleitet wurden sie dabei durch Coaching, Gruppenarbeiten und den fachlichen Austausch innerhalb der Ausbildungsgruppe.

Als Referentin konnte die renommierte Schweizer Literaturvermittlerin Marlies Mertl vom Schweizer Institut für Kinder- und Jugendliteratur gewonnen werden. Die ausgebildete Kinderhortleiterin, Erwachsenenbildnerin und Bibliothekarin vermittelte den Teilnehmerinnen wertvolle Kenntnisse zur frühkindlichen Sprach- und Leseförderung sowie zahlreiche praktische Anregungen für die Arbeit mit den Kleinsten.

Mit dem Abschluss der Seminarreihe wird das Netzwerk der Bookstart-Bibliotheken weiter gestärkt. Die neu ausgebildeten Bibliotheksmitarbeiterinnen werden künftig in ihren Einrichtungen Veranstaltungen für die jüngsten Leserinnen und Leser sowie deren Familien anbieten und damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Leseförderung in Südtirol leisten.

Bezirk: Bozen

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