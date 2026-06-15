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Achammer lobt Weitblick und Offenheit

Bozner Realgymnasium erhält Anerkennung für internationalen Klassenzug

Montag, 15. Juni 2026 | 16:33 Uhr
Realgymnasium BZ 2023_Claudia Corrent_2
LPA/Fabio Brucculeri
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Von: mk

Bozen – Im Realgymnasium Bozen gibt es seit dem Schuljahr 2024/25 einen internationalen Klassenzug, bei dem in Deutsch und Italienisch, vor allem aber in englischer Sprache unterrichtet wird. Vor allem die Förderung des internationalen Denkens und die Stärkung der kulturellen und der sprachlichen Kompetenzen stehen dabei im Fokus. Die entsprechenden Fächer werden ergänzend zu jenen des Schwerpunktes “Angewandte Naturwissenschaften” unterrichtet.

Auf Initiative von Landesrat Philipp Achammer wurden im Jahr 2023 von der Landesregierung die Voraussetzungen zur Errichtung eines internationalen Klassenzuges an staatlichen Oberschulen geschaffen. Insgesamt vier Südtiroler Oberschulen hatten sich in Folge bei der Deutschen Bildungsdirektion um die Führung eines solchen Angebotes beworben. In einem Auswahlverfahren ging das Realgymnasium mit Schwerpunkt Angewandte Naturwissenschaften in Bozen als Sieger hervor.

Im Juni 2026 wurde die Schule von der International Baccalaureate Organisation (IB) den Kreis der „IB World School for the MYP“ aufgenommen. Sie ist damit die erste Südtiroler Oberschule, die in diesem Kreis von weltweit vernetzten Bildungseinrichtungen angehört. Durch den interdisziplinären und ganzheitlich ausgerichteten Lernansatz sollen Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die Fortführung des Studiums oder ins Berufsleben im internationalen Kontext vorbereitet werden.

Inzwischen hat sich das zukunftsweisende Angebot erfolgreich etabliert und stößt auf große Resonanz bei Schülerinnen und Schülern sowie Eltern. Der internationale Klassenzug gilt als wichtiger Schritt, um den Bildungsstandort Südtirol weiter zu stärken und junge Menschen bestmöglich auf die Herausforderungen einer zunehmend vernetzten und globalisierten Welt vorzubereiten. Darum soll dieses Modell in den kommenden Jahren gezielt weiterentwickelt werden, hält Bildungslandesrat Achammer dazu fest. Er hatte in der Vorwoche an der Abschlussveranstaltung des zu Ende gehenden Schuljahres teilgenommen: “Schülerinnen und Schüler, die sich bewusst für diesen internationalen Schulweg entscheiden, zeigen, dass sie mit Weitblick und Offenheit ihren künftigen Lebens- und Arbeitsweg gestalten wollen. Ich bin darum sehr froh, dass wir mit diesem Klassenzug die geeigneten Rahmenbedingungen geben können, um junge Menschen in ihrer Entwicklung bestmöglich unterstützen zu können.”

Bezirk: Bozen

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