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Empfang im Rathaus

Brixen ehrt junge Musiktalente

Montag, 15. Juni 2026 | 12:25 Uhr
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Gemeinde Brixen
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Von: mk

Brixen – Die Gemeinde Brixen hat auch in diesem Jahr junge Musikerinnen und Musiker für ihre besonderen Leistungen bei renommierten Musikwettbewerben geehrt. Im Rahmen eines offiziellen Empfangs im Rathaus wurden insgesamt 48 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Brixen sowie des Vinzentinums ausgezeichnet.

Die jungen Talente konnten beim Landes- und Bundeswettbewerb „Prima la musica“ sowie beim Südtiroler Volksmusikwettbewerb, dem „Concorso nazionale – Val di Sole” und dem „Concorso nazionale – Città di Bardolino“ hervorragende Ergebnisse erzielen und damit ihr musikalisches Können eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Zur Ehrung eingeladen waren neben den ausgezeichneten Schülerinnen und Schülern auch ihre Lehrpersonen sowie Familienangehörige, die die jungen Musikerinnen und Musiker auf ihrem Weg begleiten und unterstützen.

Die Urkunden wurden von Kulturstadträtin Bettina Kerer, Vizebürgermeister und Stadtrat für italienische Kultur Ferdinando Stablum sowie dem Direktor der Musikschule Brixen, Thomas Mahlknecht, überreicht.

„Die Leistungen unserer jungen Musikerinnen und Musiker verdienen große Anerkennung. Hinter jedem Erfolg stehen Talent, Fleiß, Ausdauer und die Unterstützung durch engagierte Lehrpersonen sowie die Familien. Als Gemeinde freuen wir uns, diese jungen Menschen auf ihrem Weg begleiten und ihre Leistungen sichtbar machen zu können“, betonte Stadträtin Bettina Kerer.

Auch Vizebürgermeister Ferdinando Stablum unterstrich die Bedeutung der musikalischen Ausbildung für die persönliche Entwicklung junger Menschen und für das kulturelle Leben der Stadt. Die ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler seien ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie viel Potenzial und Kreativität in der jungen Generation stecke.

Mit der Ehrung möchte die Stadtgemeinde Brixen die Bedeutung von Musik, kultureller Bildung und Nachwuchsförderung hervorheben und zugleich allen jungen Musikerinnen und Musikern für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft danken.

Bezirk: Eisacktal

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