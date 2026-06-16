Der 15. EJN Award for Adventurous Programming geht an das Südtirol Jazzfestival Alto Adige

Von: luk

Bozen – Der jährlich vom Europe Jazz Network (EJN) vergebene EJN Award for Adventurous Programming zeichnet europäische Festivals, Clubs oder Spielstätten aus, die ihrem Publikum visionäre und außergewöhnliche Musikerlebnisse bieten. Das Südtirol Jazzfestival Alto Adige wurde von der Jury für sein langjähriges Engagement für junge europäische Künstler und Künstlerinnen, seine mutige und konsequente künstlerische Vision sowie für seine Fähigkeit gewürdigt, bedeutungsvolle musikalische Begegnungen im gesamten Land Südtirol zu schaffen – von urbanen Räumen bis hin zu abgelegenen und ungewöhnlichen Spielorten. Der Preisträger wurde in einem zweistufigen Verfahren ermittelt: Zunächst nominierten die über 200 Mitgliedsorganisationen des EJN aus 38 Ländern mögliche Kandidaten, anschließend wählte eine Jury aus EJN-Mitgliedern und weiteren renommierten Musikfachleuten im Mai 2026 den Gewinner aus einer Shortlist von 21 Nominierten.

Begründung der Jury 2026

„Der EJN Award for Adventurous Programming 2026 wird dem Südtirol Jazzfestival Alto Adige verliehen – für sein Engagement künstlerische Begegnungen zu schaffen, seine innovative kuratorische Vision und seine langjährige Unterstützung junger europäischer Künstler. Über viele Jahre hinweg ist das Festival seiner mutigen künstlerischen Ausrichtung treu geblieben und hat neue Generationen europäischer Improvisations- und Kreativmusiker gefördert – auch dann, wenn einfachere oder kommerziellere Entscheidungen naheliegender gewesen wären. Die Jury würdigte insbesondere die programmatische Konsequenz des Festivals, seinen jungen Geist sowie seine Fähigkeit, bedeutungsvolle Begegnungen zwischen Künstler, Publikum und Orten zu schaffen. Darüber hinaus hat das Südtirol Jazzfestival Alto Adige ein einzigartiges dezentrales Format entwickelt, das Musik an außergewöhnliche Orte im gesamten Land bringt – von Almhütten und Stollen bis hin zu Dorfplätzen –, und damit ganz Südtirol in einen Raum für Entdeckungen und künstlerische Erkundungen verwandelt. Das Festival inspiriert zudem Veranstalter und Künstler in ganz Europa und zeigt eindrucksvoll, wie eine starke künstlerische Identität die Entwicklung eines Festivals prägen und zur Vitalität der europäischen Jazzszene beitragen kann.“

Die Jury 2026 setzte sich zusammen aus: Enrico Bettinello (Circolo Controtempo, Italien), Frank van Berkel (BIMHUIS, Niederlande), Silvia Bolognesi (Musikerin und Pädagogin, Italien), Simon Kenda (Jazz Cerkno, Slowenien) sowie Mario Steidl (Saalfelden Jazzfestival, Österreich), dem Gewinner des Vorjahres.

Stellungnahme der künstlerischen Leitung

„Wir fühlen uns geehrt und freuen uns sehr über den diesjährigen EJN Award for Adventurous Programming. Diese bedeutende europäische Auszeichnung bestärkt uns in unserer Arbeit und gibt uns das Vertrauen, mit unserem Festival den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Unser kuratorischer Ansatz wäre ohne die vielen großartigen Künstler nicht möglich, die bereit sind, gemeinsam mit uns und unserem Publikum neue und manchmal auch herausfordernde Wege zu gehen – selbst dann, wenn der Ausgang manchmal ungewiss ist. Die Zusammenarbeit mit diesen Künstlern, unseren Partnern, Unterstützer und der EJN-Gemeinschaft ist eine ständige Inspirationsquelle. Gemeinsam neue Projekte zu entwickeln bereitet uns sehr viel Freude. Unser besonderer Dank gilt unserem Vorgänger Klaus Widmann, der über fast zwanzig Jahre hinweg mit großer Überzeugung seine künstlerische Vision verfolgt und damit den Weg für das Festival geebnet, das wir heute weiterentwickeln dürfen.“

Stefan Festini Cucco, Max von Pretz und Roberto Tubaro

Die offizielle Preisverleihung findet im Rahmen der Eröffnung des Südtirol Jazzfestival Alto Adige am 26. Juni 2026 in Bozen statt. Darüber hinaus wird die Auszeichnung bei der 12. European Jazz Conference am 26. September 2026 in Köln gefeiert, wo sich EJN-Mitglieder und Vertreter der europäischen Kreativmusikszene treffen.

Das Südtirol Jazzfestival Alto Adige 2026

Die Ausgabe 2026 läuft vom 26. Juni bis 5. Juli und umfasst 52 Konzerte an 35 Spielorten in ganz Südtirol. Mehr als 100 Künstler werden daran teilnehmen. Das Eröffnungskonzert im NOI Techpark in Bozen gestaltet das Gard Nilssen Supersonic Orchestra. Das große Ensemble wird nicht nur für einen spektakulären Festivalauftakt sorgen, sondern auch das erste Festivalwochenende prägen. Nach dem Eröffnungskonzert werden die Musiker in unterschiedlichen Formationen an verschiedenen Orten des Festivals auftreten und damit das erste Kapitel des zehntägigen Programms gestalten.