Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Foehrentanz Festival 2026 zieht Hunderte Besucher an
Kulturfestival

Foehrentanz Festival 2026 zieht Hunderte Besucher an

Montag, 22. Juni 2026 | 09:58 Uhr
PXL_20260619_224116755.MP
Virus Club
Schriftgröße

Von: luk

Barbian – Mehrere hundert Besucher haben am vergangenen Wochenende die achte Ausgabe des Foehrentanz Festivals im Foehrwald bei Barbian besucht. Das ehrenamtlich organisierte Kulturfestival wurde von Mitgliedern des VirusClub VFG umgesetzt und bot an zwei Tagen ein vielfältiges Programm aus Musik, Theater, Performance und Kunst.

Besonders gut angenommen wurden in diesem Jahr die neuen Programmschwerpunkte rund um Live-Musik, Theater und kulturelle Zusammenarbeit. Mit dem Rotierenden Theater und dem Stück „Natur (ver)suchen“, den Bands und Gruppen rund um Spremuta, Sissamba und Firri, verschiedenen Kunstinstallationen sowie Auftritten regionaler und internationaler Künstler zeigte das Festival einmal mehr seine große Vielfalt.

Der Foehrentanz entstand ursprünglich aus der Idee einer kleinen Outdoor-Veranstaltung unter Freunden. Heute hat sich das Festival zu einem festen Bestandteil der alternativen Kultur- und Festivallandschaft Südtirols entwickelt. Dabei stehen nicht kommerzielle Interessen, sondern ehrenamtliches Engagement, kulturelle Vielfalt und gemeinschaftliches Arbeiten im Mittelpunkt.

„Wir freuen uns besonders darüber, dass so viele Menschen friedlich miteinander gefeiert haben. Das Festival lebt von den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, den Künstlerinnen und Künstlern und allen Besuchern, die diese besondere Atmosphäre mittragen“, erklärt Anton van Gerven, Präsident des VirusClub VFG.

Der Verein bedankt sich bei allen Beteiligten, den mitwirkenden Organisationen, der Gemeinde Barbian und der Freiwilligen Feuerwehr Barbian für die gute Zusammenarbeit.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Trump stichelt erneut gegen Meloni
Kommentare
42
Trump stichelt erneut gegen Meloni
Aktueller Lifestyle geht auf Kosten der Verkehrssicherheit
Kommentare
34
Aktueller Lifestyle geht auf Kosten der Verkehrssicherheit
Iran gibt erneute Schließung der Straße von Hormuz bekannt
Kommentare
26
Iran gibt erneute Schließung der Straße von Hormuz bekannt
Meran schwitzt, das Pustertal schläft
Kommentare
23
Meran schwitzt, das Pustertal schläft
Deutschland bei WM vorzeitig weiter – Curacao überrascht
15
Deutschland bei WM vorzeitig weiter – Curacao überrascht
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 