Foehrentanz Festival 2026 zieht Hunderte Besucher an

Von: luk

Barbian – Mehrere hundert Besucher haben am vergangenen Wochenende die achte Ausgabe des Foehrentanz Festivals im Foehrwald bei Barbian besucht. Das ehrenamtlich organisierte Kulturfestival wurde von Mitgliedern des VirusClub VFG umgesetzt und bot an zwei Tagen ein vielfältiges Programm aus Musik, Theater, Performance und Kunst.

Besonders gut angenommen wurden in diesem Jahr die neuen Programmschwerpunkte rund um Live-Musik, Theater und kulturelle Zusammenarbeit. Mit dem Rotierenden Theater und dem Stück „Natur (ver)suchen“, den Bands und Gruppen rund um Spremuta, Sissamba und Firri, verschiedenen Kunstinstallationen sowie Auftritten regionaler und internationaler Künstler zeigte das Festival einmal mehr seine große Vielfalt.

Der Foehrentanz entstand ursprünglich aus der Idee einer kleinen Outdoor-Veranstaltung unter Freunden. Heute hat sich das Festival zu einem festen Bestandteil der alternativen Kultur- und Festivallandschaft Südtirols entwickelt. Dabei stehen nicht kommerzielle Interessen, sondern ehrenamtliches Engagement, kulturelle Vielfalt und gemeinschaftliches Arbeiten im Mittelpunkt.

„Wir freuen uns besonders darüber, dass so viele Menschen friedlich miteinander gefeiert haben. Das Festival lebt von den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, den Künstlerinnen und Künstlern und allen Besuchern, die diese besondere Atmosphäre mittragen“, erklärt Anton van Gerven, Präsident des VirusClub VFG.

Der Verein bedankt sich bei allen Beteiligten, den mitwirkenden Organisationen, der Gemeinde Barbian und der Freiwilligen Feuerwehr Barbian für die gute Zusammenarbeit.