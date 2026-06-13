Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Franziskus, Klara und Antonius im Mittelpunkt
Kinder- und Bilderbuch des KFS vorgestellt

Franziskus, Klara und Antonius im Mittelpunkt

Samstag, 13. Juni 2026 | 17:00 Uhr
vo li KFS-Praesidentin Sieglinde Aberham+Buchautoren Karl Tschurtschenthaler Manuela Unterthiner Mitterrutzner © KFS
KFS
Schriftgröße

Von: luk

Sand in Taufers – Am heutigen 13. Juni, dem Namenstag des heiligen Antonius von Padua, hat der Katholische Familienverband Südtirol (KFS) sein neues Kinder- und Bilderbuch „Franziskus, Klara & Antonius“ vorgestellt. Die Erstpräsentation fand bewusst in der Franz-und-Klara-Kapelle am Franziskusweg am Tobl in Sand in Taufers statt und verband damit symbolisch die drei Heiligen, die im Mittelpunkt des Buches stehen.

Nach den erfolgreichen Kinder- und Bilderbüchern über den heiligen Nikolaus und den heiligen Martin setzt der KFS seine Reihe über bedeutende christliche Persönlichkeiten fort. Die Idee zu dieser Buchreihe geht auf den ehemaligen Geistlichen Assistenten des Familienverbandes Toni Fiung zurück. „Schon länger war klar, dass ein weiteres Buch dem heiligen Franziskus gewidmet sein sollte. Im Jahr seines 800. Todestages bietet sich das besonders an“, erklärt Co-Autor Karl Tschurtschenthaler vom KFS-Fachausschuss Familienpastoral. Gleichzeitig sei es dem Autorenteam wichtig gewesen, mit der heiligen Klara auch eine Frau einzubinden. Ergänzt wird das Trio durch den heiligen Antonius, einen der beliebtesten Volksheiligen der katholischen Kirche.

Das Buch erzählt die Lebensgeschichten von Franziskus, Klara und Antonius auf kindgerechte Weise. Aber nicht nur, „denn auch Erwachsene können vom Buch profitieren, weil die Heiligen nichts an Aktualität verloren haben, sondern ganz im Gegenteil auch Wegweiser und Inspiration für ‚die Großen’ sind!“, weist Manuela Unterthiner Mitterrutzner (Co-Autorin und geistliche Assistentin im KFS) auf die breite Lesezielgruppe hin. „Im Buch werden die Erzählstränge nicht nacheinander, sondern miteinander verwoben. Die drei Heiligen waren Zeitgenossen, kannten sich persönlich und prägten gemeinsam die franziskanische Bewegung (Tschurtschenthaler). Ergänzt werden die Geschichten durch weiterführende Informationen, ein Gebet sowie den Sonnengesang in moderner und kindgerechter Sprache. Die Illustrationen stammen – wie bereits bei den Vorgängerbänden – von der Reischacher Künstlerin Ruth Oberschmied.

Karl Tschurtschenthaler verfasste die Erzähltexte, Manuela Unterthiner steuerte ergänzende Texte und Gebete bei. Das Buch richtet sich an Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, auch an die Erwachsenenwelt und eignet sich sowohl zum Vorlesen als auch zum Selberlesen. Die Geschichten sind in kurze Abschnitte gegliedert und können dadurch in kleinen Etappen gelesen werden. Für den KFS hat das Buch seinen Zweck erfüllt, wenn es gelingt, Kinder und Erwachsene gleichermaßen für die drei Heiligen zu begeistern. „Vielleicht können wir damit auch dazu anregen, die Schönheit der Schöpfung bewusster wahrzunehmen und zu schützen sowie den Wert eines einfachen Lebens neu zu entdecken“, sagt Tschurtschenthaler. Der Katholische Familienverband hofft, dass das Buch bei Familien, Großeltern, Kindergärten, Schulen und Pfarrgemeinden Anklang findet. Ob die erfolgreiche Buchreihe künftig fortgesetzt wird, ist noch offen. Derzeit steht jedoch die Freude über die Veröffentlichung von „Franziskus, Klara & Antonius, die ab jetzt um 10 Euro im KFS-Shop und im Buchhandel erhältlich ist im Mittelpunkt.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Drehkreuz auf der Seceda erneut installiert
Kommentare
65
Drehkreuz auf der Seceda erneut installiert
Blechlawinen statt Idylle: Besucher strömen auch heuer auf die Dolomiten
Kommentare
54
Blechlawinen statt Idylle: Besucher strömen auch heuer auf die Dolomiten
Feiern mit Folgen: Jugendliche nach Schulschluss mit Alkoholvergiftung
Kommentare
31
Feiern mit Folgen: Jugendliche nach Schulschluss mit Alkoholvergiftung
“Selbstjustiz”: Cinzia Dal Pino zu 18 Jahren Haft verurteilt
Kommentare
31
“Selbstjustiz”: Cinzia Dal Pino zu 18 Jahren Haft verurteilt
Mit 24 Zentimetern langem Messer in Brixen unterwegs
Kommentare
20
Mit 24 Zentimetern langem Messer in Brixen unterwegs
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 