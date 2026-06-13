Franziskus, Klara und Antonius im Mittelpunkt

Von: luk

Sand in Taufers – Am heutigen 13. Juni, dem Namenstag des heiligen Antonius von Padua, hat der Katholische Familienverband Südtirol (KFS) sein neues Kinder- und Bilderbuch „Franziskus, Klara & Antonius“ vorgestellt. Die Erstpräsentation fand bewusst in der Franz-und-Klara-Kapelle am Franziskusweg am Tobl in Sand in Taufers statt und verband damit symbolisch die drei Heiligen, die im Mittelpunkt des Buches stehen.

Nach den erfolgreichen Kinder- und Bilderbüchern über den heiligen Nikolaus und den heiligen Martin setzt der KFS seine Reihe über bedeutende christliche Persönlichkeiten fort. Die Idee zu dieser Buchreihe geht auf den ehemaligen Geistlichen Assistenten des Familienverbandes Toni Fiung zurück. „Schon länger war klar, dass ein weiteres Buch dem heiligen Franziskus gewidmet sein sollte. Im Jahr seines 800. Todestages bietet sich das besonders an“, erklärt Co-Autor Karl Tschurtschenthaler vom KFS-Fachausschuss Familienpastoral. Gleichzeitig sei es dem Autorenteam wichtig gewesen, mit der heiligen Klara auch eine Frau einzubinden. Ergänzt wird das Trio durch den heiligen Antonius, einen der beliebtesten Volksheiligen der katholischen Kirche.

Das Buch erzählt die Lebensgeschichten von Franziskus, Klara und Antonius auf kindgerechte Weise. Aber nicht nur, „denn auch Erwachsene können vom Buch profitieren, weil die Heiligen nichts an Aktualität verloren haben, sondern ganz im Gegenteil auch Wegweiser und Inspiration für ‚die Großen’ sind!“, weist Manuela Unterthiner Mitterrutzner (Co-Autorin und geistliche Assistentin im KFS) auf die breite Lesezielgruppe hin. „Im Buch werden die Erzählstränge nicht nacheinander, sondern miteinander verwoben. Die drei Heiligen waren Zeitgenossen, kannten sich persönlich und prägten gemeinsam die franziskanische Bewegung (Tschurtschenthaler). Ergänzt werden die Geschichten durch weiterführende Informationen, ein Gebet sowie den Sonnengesang in moderner und kindgerechter Sprache. Die Illustrationen stammen – wie bereits bei den Vorgängerbänden – von der Reischacher Künstlerin Ruth Oberschmied.

Karl Tschurtschenthaler verfasste die Erzähltexte, Manuela Unterthiner steuerte ergänzende Texte und Gebete bei. Das Buch richtet sich an Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, auch an die Erwachsenenwelt und eignet sich sowohl zum Vorlesen als auch zum Selberlesen. Die Geschichten sind in kurze Abschnitte gegliedert und können dadurch in kleinen Etappen gelesen werden. Für den KFS hat das Buch seinen Zweck erfüllt, wenn es gelingt, Kinder und Erwachsene gleichermaßen für die drei Heiligen zu begeistern. „Vielleicht können wir damit auch dazu anregen, die Schönheit der Schöpfung bewusster wahrzunehmen und zu schützen sowie den Wert eines einfachen Lebens neu zu entdecken“, sagt Tschurtschenthaler. Der Katholische Familienverband hofft, dass das Buch bei Familien, Großeltern, Kindergärten, Schulen und Pfarrgemeinden Anklang findet. Ob die erfolgreiche Buchreihe künftig fortgesetzt wird, ist noch offen. Derzeit steht jedoch die Freude über die Veröffentlichung von „Franziskus, Klara & Antonius, die ab jetzt um 10 Euro im KFS-Shop und im Buchhandel erhältlich ist im Mittelpunkt.