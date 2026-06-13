Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Im Berliner Schloss Bellevue regiert derzeit die Kunst
Auch am Dach des Präsidentenschlosses regiert derzeit die Kunst

Im Berliner Schloss Bellevue regiert derzeit die Kunst

Samstag, 13. Juni 2026 | 10:54 Uhr
Auch am Dach des Präsidentenschlosses regiert derzeit die Kunst
APA/APA/dpa/Bernd von Jutrczenka
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Das Berliner Präsidenten-Schloss Bellevue verwandelt sich für zwei Wochen in eine Pop-up-Galerie. Am Samstag wurde im Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst für die Öffentlichkeit geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Das Schloss wird Anfang Juli für eine mehrjährige Sanierung geschlossen. In den schon leeren Räumen zeigen mehr als 20 Mitglieder der Akademie der Künste ihre Werke.

Darunter ist etwa ein nächtlicher SOS-Hilferuf, eine Lichtinstallation des Künstlers Bjørn Melhus. Steinmeier selbst wird für die Besucher der Ausstellung als Miniatur zu sehen sein, als Werk der Künstlerin Karin Sander. Ein Bild von El Bocho trägt den Titel “Die Bundespräsidentin”. Der oder die Nachfolgerin von Steinmeier wird am 30. Jänner kommenden Jahres gewählt.

“Freiraum Kunst” als Motto

Die Ausstellung in Bellevue trägt den Titel “Freiraum Kunst”. Als Amtssitz des Bundespräsidenten sei das Schloss immer ein offenes Schloss gewesen, sagte Steinmeier bei der abendlichen Vernissage mit Blick auf Bürgerfeste, Konzerte, Kulturabende und Diskussionsforen. Die offene und demokratische Atmosphäre soll nun mitgenommen werden an den neuen Amtssitz am Spreebogen, das Ausweichquartier.

Die Ausstellung erinnert laut Steinmeier daran, dass die liberale Demokratie die Freiheit der Kunst garantiere. “Aber sie erinnert uns auch daran, dass es an uns ist, diese Freiheit Tag für Tag und immer wieder aufs Neue zu verteidigen.” Damit meine er die Verantwortlichen in der Politik ebenso wie die Bürgerinnen und Bürger. “Wir alle sind es, die den Freiraum Kunst schützen müssen, wo und von wem auch immer er angegriffen wird. Tun wir es also.”

(S E R V I C E – https://adk.de )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Blechlawinen statt Idylle: Besucher strömen auch heuer auf die Dolomiten
Kommentare
50
Blechlawinen statt Idylle: Besucher strömen auch heuer auf die Dolomiten
Drehkreuz auf der Seceda erneut installiert
Kommentare
48
Drehkreuz auf der Seceda erneut installiert
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
Kommentare
45
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
“Selbstjustiz”: Cinzia Dal Pino zu 18 Jahren Haft verurteilt
Kommentare
31
“Selbstjustiz”: Cinzia Dal Pino zu 18 Jahren Haft verurteilt
Mit 24 Zentimetern langem Messer in Brixen unterwegs
Kommentare
20
Mit 24 Zentimetern langem Messer in Brixen unterwegs
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 