Im Berliner Schloss Bellevue regiert derzeit die Kunst

Von: APA/dpa

Das Berliner Präsidenten-Schloss Bellevue verwandelt sich für zwei Wochen in eine Pop-up-Galerie. Am Samstag wurde im Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst für die Öffentlichkeit geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Das Schloss wird Anfang Juli für eine mehrjährige Sanierung geschlossen. In den schon leeren Räumen zeigen mehr als 20 Mitglieder der Akademie der Künste ihre Werke.

Darunter ist etwa ein nächtlicher SOS-Hilferuf, eine Lichtinstallation des Künstlers Bjørn Melhus. Steinmeier selbst wird für die Besucher der Ausstellung als Miniatur zu sehen sein, als Werk der Künstlerin Karin Sander. Ein Bild von El Bocho trägt den Titel “Die Bundespräsidentin”. Der oder die Nachfolgerin von Steinmeier wird am 30. Jänner kommenden Jahres gewählt.

“Freiraum Kunst” als Motto

Die Ausstellung in Bellevue trägt den Titel “Freiraum Kunst”. Als Amtssitz des Bundespräsidenten sei das Schloss immer ein offenes Schloss gewesen, sagte Steinmeier bei der abendlichen Vernissage mit Blick auf Bürgerfeste, Konzerte, Kulturabende und Diskussionsforen. Die offene und demokratische Atmosphäre soll nun mitgenommen werden an den neuen Amtssitz am Spreebogen, das Ausweichquartier.

Die Ausstellung erinnert laut Steinmeier daran, dass die liberale Demokratie die Freiheit der Kunst garantiere. “Aber sie erinnert uns auch daran, dass es an uns ist, diese Freiheit Tag für Tag und immer wieder aufs Neue zu verteidigen.” Damit meine er die Verantwortlichen in der Politik ebenso wie die Bürgerinnen und Bürger. “Wir alle sind es, die den Freiraum Kunst schützen müssen, wo und von wem auch immer er angegriffen wird. Tun wir es also.”

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