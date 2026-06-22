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Viele Besucher auf der Art Basel

Kunstmesse Art Basel zog 90.000 Besucher an

Montag, 22. Juni 2026 | 08:31 Uhr
Viele Besucher auf der Art Basel
APA/APA/KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS
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Von: APA/sda

Die Kunstmesse Art Basel hat ihre diesjährige Ausgabe in Basel mit 90.000 Besucherinnen und Besuchern abgeschlossen, das sind 2.000 mehr als im Vorjahr. An der Messe, die am Sonntag zu Ende ging, nahmen 290 Galerien aus 43 Ländern teil.

Die Galerien hätten über alle Sektoren und Preissegmente hinweg starke Verkäufe gemeldet, teilte die Art Basel am Sonntag mit. Zu den größten gemeldeten Verkäufen gehörten demnach ein Gemälde von Pablo Picasso für 35 Millionen Dollar sowie ein Werk von Gerhard Richter für 20 Millionen Dollar. Auch die Galerie Thaddaeus Ropac meldete mehrere Verkäufe um Millionenbeträge, etwa Werke von Pierre Soulages und Helen Frankenthaler, die jeweils rund drei Millionen Dollar erzielten, oder ein Ölbild von Alex Katz, das um 1,6 Mio. Dollar verkauft wurde.

Publikum aus 103 Ländern

Die diesjährige Ausgabe habe die Rolle Basels als zentralen jährlichen Treffpunkt des internationalen Kunstmarktes bestätigt, hieß es seitens der Messe. Neu waren unter anderem das Format “Basel Exclusive” sowie die Europa-Premiere der Plattform “Zero 10”, die Künstlerinnen und Künstlern mit digitalen Technologien gewidmet ist. Das Publikum reiste aus 103 Ländern an, wobei die europäische Beteiligung besonders stark war. Zudem besuchten Sammlerinnen und Sammler sowie Kunstfachleute aus Nord- und Südamerika, Asien, dem Nahen Osten und Afrika die Messe. Auch Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 270 Museen und Stiftungen waren anwesend.

Die nächste Ausgabe der Art Basel in Basel findet vom 17. bis 20. Juni 2027 statt.

(S E R V I C E – https://www.artbasel.com )

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