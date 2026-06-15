Maturaprüfungen starten am 18. Juni

Von: mk

­Bozen – 2728 Matura-Kandidatinnen und Matura-Kandidaten aus den Schulen mit deutscher Unterrichtssprache in Südtirol treten in diesem Jahr zur Reifeprüfung an, davon 369 Kandidatinnen und Kandidaten an deutschsprachigen Berufsschulen.

Neuerungen

Ab dem heurigen Schuljahr gibt es einige Neuerungen rund um die Prüfung: Die ehemalige Bezeichnung Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule wurde in Reifeprüfung umbenannt. Weiters wurde die Zusammensetzung der Prüfungskommission von bisher sieben auf nunmehr fünf Kommissionsmitglieder reduziert, sodass jetzt vier Fächer Gegenstand der Prüfung sein werden. Ebenfalls leicht geändert wurde das Format der mündlichen Prüfung, die nicht mehr mit einem Impulsmaterial beginnt, sondern mit einer Vorstellung des schulischen und persönlichen Werdegangs der Kandidatin beziehungsweise des Kandidaten. Die bisher fünf möglichen Zusatzpunkte wurden auf nun maximal drei reduziert und an die Voraussetzung gebunden, dass ein Prüfungsergebnis von mindestens 90 Punkten erreicht wird.

Zweite schriftliche Arbeit in schultypischem Fach

Für die deutschsprachige Schule betreffen die schriftlichen Prüfungen die Fächer Deutsch (18. Juni), ein schultypspezifisches Fach (19. Juni) sowie Italienisch als Zweitsprache (22. Juni).

Dabei unterscheiden sich je nach Schultyp die inhaltlichen Schwerpunkte der zweiten schriftlichen Prüfung. So ist beispielsweise am Klassischen Gymnasium Latein schriftliches Prüfungsfach, am Realgymnasium Mathematik oder an der Wirtschaftsfachoberschule Betriebswirtschaft. An den Technologischen Fachoberschulen sind es je nach Fachrichtung bestimmte technische Fächer.

An den Schulen der Berufsbildung bezieht sich die zweite schriftliche Prüfung auf fachrichtungsbezogene Themenfelder, die in den jeweiligen Referenzrahmen festgelegt sind.

Die mündlichen Prüfungsgespräche erfolgen im Anschluss an die schriftlichen Prüfungen, sodass die Reifeprüfung bis spätestens 10. Juli abgeschlossen sein wird.

Vorkonferenzen der Prüfungskommissionen

Am 16. Juni und 17. Juni tagen die Vorkonferenzen der Prüfungskommissionen; diese bestehen aus einem oder einer externen Vorsitzenden sowie zwei internen und zwei externen Kommissionsmitgliedern. Üblicherweise wird für zwei Abschlussklassen jeweils eine Prüfungskommission eingesetzt.