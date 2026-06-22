Mehr als nur Schlagzeug: Junger Rittner zeigt sein Talent in Potsdam

Von: mk

Ritten – Für Hannes Vonmetz ist es eine große Ehre. Der 22-jährige Südtiroler, der am Ritten aufgewachsen ist, zählt zu den größten Schlagwerktalenten seiner Generation. Er studiert seit 2023 in der Solistenklasse von Prof. Simone Rubino an der Universität der Künste Berlin. Nun wurde der Schlagzeuger als Debut Artist im Nikolaisaal Potsdam ausgewählt. Der Auftritt erfolgt zwar erst am 3. November, doch der junge Musiker freut sich jetzt schon darauf.

Spielen und so viele Menschen wie möglich begeistern – das ist das primäre Ziel des 22-jährigen Südtirolers, das er unermüdlich verfolgt. Schon als Kleinkind trommelte er mit Begeisterung drauf los – bis er mit 14 Jahren den Entschluss fasste, die Musik zum Beruf zu machen.

Als Jungstudent war Hannes Vonmetz an der Hochschule für Musik „Claudio Monteverdi“ in Bozen und absolvierte von 2021 bis 2024 ein Studium im Fach Orchester-Schlagwerk bei Prof. Gianmaria Romanenghi. Schon früh machte Hannes Vonmetz bei internationalen Wettbewerben auf sich aufmerksam, darunter die Universal Marimba Competition in Belgien und der EBBC in Malmö.

Seine Leidenschaft für die Musik wird auch im Nikolaisaal Potsdam gefragt sein. In seinem Debüt-Konzert lädt er ein zu einem Streifzug durch diese Welt, der auch eine Begegnung von HipHop und Tambourin bereithält.

Der Rittner wurde in der Vergangenheit vielfach ausgezeichnet, unter anderem beim South African Marimba and Steelpan Festival sowie mit dem American Classical Young Musician Award. 2022 gewann er als erster Europäer den dritten Preis im Finale der Australian Marimba Competition.

Insgesamt wurde er mit 13 nationalen und internationalen Wettbewerbspreisen sowie mehreren Sonderpreisen geehrt. 2024 debütierte er in der Berliner Philharmonie, wo er 2025 sein Debütprojekt The Latin America Project präsentierte, das den Musiktraditionen Lateinamerikas gewidmet ist und mehrere Uraufführungen umfasste.

Konzerte führten ihn unter anderem zum Schleswig-Holstein Musikfestival, zum Südtirol Festival Meran und ins Wiener Konzerthaus. Ein besonderer Höhepunkt war die musikalische Umrahmung der Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Wie seine Musik klingt, kann man unter anderem in diesem Video erleben: