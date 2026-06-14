Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Neue Berliner “MuseumsMeileMitte” eröffnet
Nachbarschaftsfest zum Start von MuseumsMeileMitte

Neue Berliner “MuseumsMeileMitte” eröffnet

Sonntag, 14. Juni 2026 | 16:54 Uhr
Nachbarschaftsfest zum Start von MuseumsMeileMitte
APA/APA/dpa/Annette Riedl
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In unmittelbarer Nähe des Berliner Hauptbahnhofs gibt es ein neues Museumsquartier. Das Museum für Naturkunde, der Hamburger Bahnhof, das Futurium und das Medizinhistorische Museum der Charité haben sich zur “MuseumsMeileMitte” zusammengeschlossen. Gefeiert wurde der Start am Samstag mit einem Nachbarschaftsfest, inklusive freiem Eintritt in alle vier Museen. Es gab Workshops, Rundgänge, Suchspiele oder Filmprogramme.

Die Museen liegen etwa 10 bis 15 Gehminuten voneinander entfernt. Die Einrichtungen zögen schon heute jährlich zwei Millionen Menschen in die Gegend, hieß es in der Mitteilung. In Zukunft soll es gemeinsame Veranstaltungen und Formate geben.

Entlang der einstigen Berliner Mauer

Bei Spazierführungen zum Beispiel soll man weniger bekannte Ecken in der Gegend um die Invalidenstraße kennenlernen können. Entlang der ehemaligen Berliner Mauer entstehe mit der Nachbarschaft, mit Institutionen und Unternehmen “ein Quartier, das die Zukunft der Stadt aktiv mitgestaltet”, teilte Till Fellrath, Direktor des Hamburger Bahnhofs, mit.

Das Gebiet sei lange Zeit durch seine Lage im ehemaligen Grenzbereich geprägt gewesen, schreibt die Initiative auf ihrer Internetseite. Diese historische Zäsur habe dazu geführt, dass sich nur punktuell städtisches Leben habe entwickeln können. “Bis heute wirkt das Quartier stellenweise fragmentiert und wenig verbunden – und genau darin liegt sein besonderes Potenzial.”

(S E R V I C E – https://museumsmeilemitte.berlin/ )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Gastro in der Zwickmühle
Kommentare
95
Südtirols Gastro in der Zwickmühle
Feiern mit Folgen: Jugendliche nach Schulschluss mit Alkoholvergiftung
Kommentare
45
Feiern mit Folgen: Jugendliche nach Schulschluss mit Alkoholvergiftung
Seniorenpaar in Bozen praktisch eingeschlossen
Kommentare
29
Seniorenpaar in Bozen praktisch eingeschlossen
Mord an Celine Matzohl: Oberlandesgericht bestätigt lebenslange Freiheitsstrafe
Kommentare
28
Mord an Celine Matzohl: Oberlandesgericht bestätigt lebenslange Freiheitsstrafe
Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen
Kommentare
28
Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 