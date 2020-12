Neujahrskonzert Bürgerkapelle Gries 

Bozen – Bereits zum 54. Mal lädt die Bürgerkapelle Gries am Neujahrstag um 16.00 Uhr zum traditionellen Neujahrskonzert ein – diesmal aufgrund der Verordnungen und Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht live aus dem Konzerthaus Bozen, sondern als Radio-Konzert auf Rai-Südtirol unter dem Motto:

200 Jahre Bürgerkapelle Gries – eine musikalische Zeitreise

Das Jahr 2021 ist für die Bürgerkapelle Gries ein sehr besonderes Jahr, wurde die Kapelle doch im Jahre 1821 gegründet und feiert somit ihr 200. Gründungsjubiläum. Normalerweise wäre am 01. Januar der feierliche Auftakt des Jubiläumsjahres mit einem besonderen Highlight erfolgt: geplant war die Premiere der Blasmusikoper „BLASMUSIKPOP“ im Großen Haus des Stadttheaters Bozen in Kooperation mit den Vereinigten Bühnen Bozen nach einem Roman von Vea Kaiser und der Komposition von Thomas Doss. Doch Corona kam dazwischen und so mußte die Oper um ein Jahr verschoben werden. Doch diese Krise hat uns auch gezeigt, dass wir kreativ bleiben sollen und so haben wir es vor allem dank des enormen Einsatzes und Engagements von Kapellmeister Georg Thaler geschafft, trotz dieser schwierigen Situation ein Neujahrskonzert als feierlicher Auftakt des Jubiläumsjahres zu organisieren. „200 Jahre Bürgerkapelle Gries – eine musikalische Zeitreise“ so der Titel.

Passend zu den wichtigen Ereignissen der Kapelle hat Georg Thaler entsprechende Musikwerke aus dem Archiv der Kapelle ausgewählt sowie einige Stücke noch kurz vor dem Jahreswechsel mit Berufsmusikern der Bürgerkapelle, stellvertretend für alle Musikanten und Musikantinnen welche heuer natürlich nicht aktiv auf der Bühne auftreten durften- im Studio aufgenommen. Wir blicken zurück auf 200 Jahre ereignisreiche Geschichte unserer Kapelle – mit Musik und Texten. Unser ehemalige Konzertsprecher Rudi Gamper liest Texte und Anekdoten aus der Chronik und Rai-Journalist Dieter Scoz moderiert das Konzert. Auch einige Überraschungen dürfen dabei nicht fehlen! Machen Sie es sich am Neujahrskonzert also für heuer mal auf dem Sofa gemütlich und schalten Sie ab 16.00 Uhr Rai-Südtirol ein – wir bringen Ihnen das Neujahrskonzert der Bürgerkapelle Gries für heuer zu Ihnen nach Hause!