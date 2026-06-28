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Abschluss der alpenländischen Sing- und Wanderwoche in Lusern

Stimmenzauber und Wanderlust

Sonntag, 28. Juni 2026 | 16:33 Uhr
alpenländsiche Singwoche wanderung
Südtiroler Chorverband
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Von: mk

Lusern – Mit einem feierlichen Festgottesdienst und einem emotionalen musikalischen Ausklang ist am Sonntag, dem 28. Juni 2026, die traditionelle Alpenländische Sing- und Wanderwoche des Südtiroler Chorverbandes in der zimbrischen Sprachinsel Lusern im Trentino erfolgreich zu Ende gegangen. Eine Woche lang verwandelten 15 Sänger und 36 Sängerinnen aus ganz Südtirol das idyllische Bergdorf in eine klingende Bühne und erkundeten gleichzeitig die geschichtsträchtige Natur der zimbrischen Sprachinsel.

Unter der bewährten musikalischen Leitung der Chorleiter Ernst Thoma und Verena Gruber stand die Woche ganz im Zeichen des alpenländischen Volksliedes. Das Programm bot eine ausgewogene Mischung aus intensiver Probenarbeit und landschaftlichen Entdeckungen: Vormittags erarbeitete die Gruppe sowohl weltliche als auch geistliche Chorsätze, nachmittags ging es auf heimatkundliche Exkursionen und Wanderungen durch die Bergwelt. Altbürgermeister Luis Nicolussi, Kulturbotschafter und Sprachbewahrer in Lusern, vermittelte den Teilnehmenden dabei die bewegte Geschichte und die Besonderheiten der deutschen Sprachinsel.

So standen unter anderem ein Besuch des Dokumentationszentrums Museum von Lusern auf dem Programm, aber auch zahlreiche Rundwanderungen, unter anderem zu den Schauplätzen des Ersten Weltkriegs. Neben der Heimatkunde stand aber der Gesang im Mittelpunkt: Den ersten großen Höhepunkt bildete das offizielle Abschlusskonzert am Samstagabend in der Pfarrkirche von Lusern, moderiert von Luise Jäger und unter der Leitung von Ernst Thoma und Verena Gruber. Unter dem zimbrischen Titel „Kontzert bo da spèrt di Alpenländische Sing- und Wanderboch atz Lusérn” präsentierte das Ensemble die frisch einstudierten Stücke vor einem begeisterten Publikum, das von Luis Nicolussi begrüßt wurde.

Klaus Gufler, der Geschäftsführer des Südtiroler Chorverbandes, dankte Nicolussi, der Gemeinde und dem Kulturinstitut Lusern für die exzellente Betreuung und die herzliche Aufnahme im Dorf. Am Sonntagvormittag gestalteten die Sänger und Sängerinnen die von Pfarrer Igor Michelini zelebrierte heilige Messe in Lusern musikalisch und verabschiedeten sich anschließend bei einem geselligen Beisammensein. Auch der Obmann des Südtiroler Chorverbandes Erich Deltedesco war nach Lusern gekommen und überzeugte sich selbst von der freudigen Atmosphäre dieser Schulungswoche, die einmal mehr bewiesen hat, wie tief der Gesang, die Liebe zur Natur und das Erleben von Gemeinschaft in der alpenländischen Kultur verwurzelt sind.

Bezirk: Bozen

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