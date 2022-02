The „Silence“ of Love

Bozen – Das Opernfestival 2022 der Stiftung Haydn von Bozen und Trient, das dieses Jahr unter dem Motto Larger Than Life steht, ist bereit zum Start. Los geht es am Freitag, 4. März im Studiotheater Bozen (20.00 Uhr) und am Sonntag, 6. März im SanbàPolis in Trient (ebenfalls 20.00 Uhr) mit der Oper Silenzio/Silence, dem Siegerprojekt der 3. Ausgabe des Musiktheater-Wettbewerbs Fringe, mit dem sich die Stiftung Haydn zum Ziel gesetzt hat, junge Talente der Region aufzuspüren und zu fördern.

Das von der Associazione Culturale Anomalia ETS aus Pergine Valsugana eingereichte Stück Silenzio/Silence, zur Musik der polnischen Komponistin Anna Sowa und einem Libretto von Martina Badiluzzi, die dabei auch gemeinsam Regie führen, ist frei angelehnt an die Erzählung Die Früchte meiner Frau (Fruits of My Woman) der südkoreanischen Schriftstellerin Han Kang und erzählt die Geschichte einer Frau, die sich in eine Pflanze verwandelt, um der modernen Gesellschaft zu entkommen. In der Oper von Anomalia ETS hingegen leidet die Hauptfigur Linda an ihrer unerwiderten Liebe für Goffredo. Die Handlung spielt in einem Fernsehstudio, wo Linda, die dort als Reinigungskraft arbeitet, während des Putzens Musik hört, singt und tanzt.

Als dann einige Musiker eintreffen, die für einen Fernsehspot vorspielen wollen, entwickelt sich parallel zu den Bewegungen auf der Bühne eine ganze Reihe von Klangerlebnissen. Im Laufe der Aufführung werden die Zuschauer Zeugen zahlreicher Rollenwechsel: Schauspieler werden zu Sängern, Musiker verwandeln sich in Schauspieler. Auch die Musik selbst spielt mit Rollenbildern und Konventionen, indem Fragmente von Instrumental- und Elektronikmusik zu einer zeitgenössischen Musiksprache verschmelzen, bei der höchst Experimentelles in einen Dialog mit Stilelementen aus dem Pop oder Dubstep tritt.