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Für Klaws ist es die sechste Saison als Winnetou

Alexander Klaws reitet wieder als Winnetou

Sonntag, 28. Juni 2026 | 10:14 Uhr
Für Klaws ist es die sechste Saison als Winnetou
APA/APA/dpa/Ulrich Perrey
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Von: APA/dpa

Schauspieler Alexander Klaws (42) reitet, kämpft und streitet erneut den Sommer über für das Gute in Bad Segeberg. Als Häuptling aller Apachen Winnetou steht er in 72 Aufführungen des Stücks “Im Tal des Todes” bei den Karl-May-Spielen in der schleswig-holsteinischen Kleinstadt auf der Bühne am Kalkberg.

Für Klaws ist es die sechste Saison als Winnetou auf dem Pferd Iltschi. “Mein inneres Kind schlägt jedes Mal Purzelbäume, wenn ich das episch rote Apachen-Stirnband anlegen darf”, postete er kurz vor der Premiere auf Instagram. Die umjubelte Premiere war am Samstagabend, gespielt wird noch bis zum 6. September. Die Veranstalter erwarten wieder weit mehr als 400.000 Besucher in der Kalkberg-Arena.

An Winnetous Seite ist Blutsbruder Old Shatterhand unterwegs, zum dritten Mal gespielt von Bastian Semm. Weitere bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler vervollständigen das Ensemble. So wird der Superschurke und geldgierige Geschäftsmann Roulin von Florian Fitz gespielt. Isabel Varell hat die Rolle der Bar-Chefin Miranda übernommen, die auf der Suche nach einem reichen Mann ist, aber eigentlich echte Liebe will.

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