Aljinovic kehrt für eine “Tatort”-Folge zurück

Von: APA/dpa

Nach mehr als zehn Jahren kehrt Boris Aljinovic (58) noch einmal für eine Folge als Berliner “Tatort”-Ermittler zurück. Anfang 2027 soll er gemeinsam mit dem aktuellen Kommissar Mark Waschke einen neuen Fall im Fernsehen lösen, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) mitteilte.

Im Berliner Sonntagskrimi ermittelt Waschke derzeit alleine, weil seine Kollegin Corinna Harfouch wie geplant nach sechs Folgen aus dem “Tatort” ausgestiegen ist. Wer ihr nachfolgen soll, ist bisher nicht bekannt. Waschkes Figur Robert Karow holt sich nun für seinen neuen Fall Hilfe bei seinem Vorgänger, wie der rbb zum Drehstart mitteilte. Aljinovic hatte von 2001 bis 2014 den Ermittler Felix Stark gespielt.

Im neuen Film will Karow ihn nun aufspüren, um mit Hilfe früherer Ermittlungen einem mutmaßlichen Serienmörder auf die Spur zu kommen. Die Dreharbeiten zur neuen Folge “Zwei minus Eins gleich Null” hätten Mitte Juni begonnen und sollen bis Mitte Juli dauern, wie der rbb weiter mitteilte.