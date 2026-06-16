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Kein Grund zum Haareraufen: Asia Argento wird geehrt

Asia Argento wird heuer in Locarno geehrt

Dienstag, 16. Juni 2026 | 11:53 Uhr
Kein Grund zum Haareraufen: Asia Argento wird geehrt
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
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Von: APA/sda

Die italienische Schauspielerin, Filmemacherin und Musikerin Asia Argento erhält für ihr Lebenswerk den Life Achievement Award des nahenden Locarno Film Festivals. Als Schauspielerin hat Asia Argento mit renommierten Regisseurinnen und Regisseuren zusammengearbeitet, unter anderem mit Sofia Coppola im Film “Marie Antoinette” (2006) oder mit Abel Ferrara für “New Rose Hotel” (1998) und “Go Go Tales” (2007).

Sie bewege sich “mühelos zwischen italienischen Produktionen und internationalen Ensembles hin und her”, lobte sie das Locarno Film Festival in einer Mitteilung von Dienstag. Als Regisseurin debütierte sie im Jahr 2000 mit “Scarlet Diva”; es folgten Filme wie “The Heart is Deceitful Above All Things” (2004) und “Incompresa” (2014).

Erste Rolle mit neun Jahren

Die 50-jährige Argento ist die Tochter von Horrorregisseur Dario Argento, unter dem sie auch Schauspielrollen übernommen hat, und von der Schauspielerin Daria Nicolodi. Ihr Debüt als Schauspielerin gab sie bereits mit neun Jahren, die erste Hauptrolle folgte mit 13 Jahren.

Seit 2017 zählt sie zu den Hauptakteurinnen der #MeToo-Bewegung; sie war eine der ersten Schauspielerinnen, die Vorwürfe gegen den Produzenten Harvey Weinstein erhoben hatte. 2018 sah sie sich selbst mit Vorwürfen konfrontiert, wonach sie 2013 einen damals minderjährigen Schauspieler sexuell genötigt haben soll.

Asia Argento sei eine Künstlerin, der es stets gelungen sei, “das Filmemachen neu zu definieren, indem sie sich ständig selbst herausgefordert hat und persönliche Risiken eingegangen” sei, ließ sich der künstlerische Leiter des Locarno Film Festival, Giona A. Nazzaro, in der Mitteilung zitieren.

Die 79. Ausgabe des Filmfestivals findet vom 5. bis 15. August statt. Argento wird ihre Auszeichnung am 13. August auf der Piazza Grande entgegennehmen und den Film “La Muerte No tiene Dueño (Death Has No Master)” vorstellen, der dieses Jahr in der Kategorie Quinzaine des cinéastes in Cannes seine Premiere gefeiert hat.

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