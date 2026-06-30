“Bad Boyfriends”: Sidos Ex lockt Männer in die Falle

Von: APA/dpa

RTL hat für sein neues Realityformat “Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet” Männer in eine Falle gelockt. Als Lockvögel fungieren Charlotte Engelhardt und Realitystar Calvin Kleinen, die acht Gutgläubige vermeintlich zur Feiersendung “Bro Island” nach Teneriffa lotsen. Doch statt Sonne, Luxus und Party warten die Freundinnen der Männer auf sie, die vom problematischen Verhalten ihrer Partner genug haben.

Der Aufwand hinter der TV-Fassade war enorm, unterstreicht Engelhardt im dpa-Gespräch, habe man die Teilnehmer doch zwei Tage lang in trügerischer Sicherheit gewogen: “Sie dachten sich nur: geil, saufen, Party machen mit Calvin, und am Ende räume ich den Sieg ab.” Dafür habe man das gesamte Showbranding auf “Bro Island” zugeschnitten.

Persönliche Zäsur für Sidos Ex

Für die Moderatorin markiert die Sendung auch eine persönliche Zäsur: Nach langer Zeit tritt sie nun offiziell wieder mit ihrem alten Nachnamen Engelhardt auf – und nicht mehr als Charlotte Würdig. Die Trennung von ihrem Ex-Mann, dem Rapper Sido, liegt sechs Jahre zurück.

Engelhardt glaubt, dass der Reiz ihrer neuen Show über reinen Voyeurismus hinausgeht. “Jedes Paar hat schließlich seine eigenen kleinen oder großen Baustellen in der Beziehung. Ich würde mich sehr freuen, wenn Paare vor dem Fernseher sitzen, sich die Sendung gemeinsam anschauen und sich in bestimmten Situationen echt wiedererkennen”, sagt sie.

(S E R V I C E – “Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet” ist ab 30. Juni in zehn Folgen über fünf Wochen wöchentlich in Doppelfolgen auf RTL+ abrufbar. )