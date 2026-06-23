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Bei Konzert tauschte Bad Bunny Sakko gegen OÖ Trainingsjacke

Bad Bunny trug Jacke von oberösterreichischem Eisstockverein

Dienstag, 23. Juni 2026 | 14:03 Uhr
Bei Konzert tauschte Bad Bunny Sakko gegen OÖ Trainingsjacke
APA/APA/AFP/ADRIANA SPACA
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Von: apa

Da dürften Fans aus Oberösterreich gestaunt haben, als sie beim Konzert von Bad Bunny vergangenes Wochenende auf den Rücken des puerto-ricanischen Latin-Rappers blickten. Prangte dort doch auf der Retro-Sportjacke der Schriftzug des Eisschützenvereins ESV Hilking aus dem Bezirk Eferding, wie “Der Standard” und andere Medien online am Dienstag berichteten. Als “Beweis” gilt ein Foto in der Whatsapp-Gruppe des Vereins.

In dem Bericht wurde auch gleich eine mögliche Erklärung mitgeliefert, wie ein Megastar zu so einem Kleidungsstück kommen könnte: Die Trainingsjacke dürfte wohl auf Secondhand-Plattformen recht verbreitet sein, häufig sei sie individuell beflockt worden. Offenbar auch von dem oberösterreichischen Eisstockverein aus dem 900-Einwohner-Ort Hartkirchen.

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