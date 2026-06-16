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Sechs Jahre nach der Trennung wieder Charlotte Engelhardt

Charlotte Würdig legt nach Scheidung Sidos Nachnamen ab

Dienstag, 16. Juni 2026 | 08:20 Uhr
Sechs Jahre nach der Trennung wieder Charlotte Engelhardt
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
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Von: APA/dpa

Sechs Jahre nach ihrer Trennung von Rapper Sido kehrt die deutsche Moderatorin Charlotte Würdig zu ihrem Geburtsnamen zurück. Künftig trete sie wieder als Charlotte Engelhardt auf, sagte sie der “Bild”-Zeitung. Der Weg dahin erweise sich allerdings als langwierig: Das Standesamt verlange, dass sie den Namen zunächst ein Jahr lang als Künstlernamen führe, bevor die Änderung vollzogen werden könne. Ihren Ex-Mann mit bürgerlichem Namen Paul Würdig habe sie informiert.

Engelhardt betonte aber: “Es ist ja mein Leben. Also entscheide ich das ganz allein.” Sido finde den Schritt sogar schön, sagte sie, auch weil so der Geburtsname ihres Vaters – der keine Söhne hat – zumindest in ihrer Linie weitergetragen werde. Auch ihre beiden gemeinsamen Söhne im Alter von zehn und fast 13 Jahren hätten die Neuigkeit gelassen aufgenommen. Ihren neuen, alten Namen trägt sie ab dem 30. Juni erstmals offiziell vor Publikum: Dann ist Charlotte Engelhardt als Moderatorin der RTL-Show “Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet” zu sehen.

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