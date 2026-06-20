“Christ & Martina”: Zwei Ikonen vor ihrem größten Kampf

Von: apa

Zwei der größten Sportlerinnen des 20. Jahrhunderts vor ihrer wohl größten Herausforderung: Regisseurin Rebecca Gitlitz begleitet in “The Final Set” die Tennisikonen Chris Evert und Martina Navratilova, die sich einst erbittert am Platz bekriegten und zugleich Freundinnen waren, bei ihrem Kampf gegen den Krebs. Beide Frauen erhalten beinahe zeitgleich die Diagnose, und beide stützen sich im langen Weg der Behandlungen. Ab Freitag ist das Dokument einer Freundschaft abrufbar.

(S E R V I C E – www.netflix.com/at/title/81786159 )