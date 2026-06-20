Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Christ & Martina”: Zwei Ikonen vor ihrem größten Kampf
Evert, Navratilova und Regisseurin Gitlitz beim Tribeca Festival

“Christ & Martina”: Zwei Ikonen vor ihrem größten Kampf

Samstag, 20. Juni 2026 | 06:10 Uhr
Evert, Navratilova und Regisseurin Gitlitz beim Tribeca Festival
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE MCCARTHY
Schriftgröße

Von: apa

Zwei der größten Sportlerinnen des 20. Jahrhunderts vor ihrer wohl größten Herausforderung: Regisseurin Rebecca Gitlitz begleitet in “The Final Set” die Tennisikonen Chris Evert und Martina Navratilova, die sich einst erbittert am Platz bekriegten und zugleich Freundinnen waren, bei ihrem Kampf gegen den Krebs. Beide Frauen erhalten beinahe zeitgleich die Diagnose, und beide stützen sich im langen Weg der Behandlungen. Ab Freitag ist das Dokument einer Freundschaft abrufbar.

(S E R V I C E – www.netflix.com/at/title/81786159 )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Zahl der Touristen steigt im Mai
Kommentare
61
Zahl der Touristen steigt im Mai
Benzin und Diesel in Südtirol wieder unter zwei Euro
Kommentare
48
Benzin und Diesel in Südtirol wieder unter zwei Euro
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
Kommentare
46
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
Verkehrsproblem am Gardasee: Jetzt wird die Reißleine gezogen
Kommentare
38
Verkehrsproblem am Gardasee: Jetzt wird die Reißleine gezogen
Mehr Kontrollen gegen Falschparker: Scooterfahrer in Bozen verärgert
Kommentare
31
Mehr Kontrollen gegen Falschparker: Scooterfahrer in Bozen verärgert
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 