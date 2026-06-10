“Dai Dai”: Shakira kehrt auf die große Fußballbühne zurück

Von: APA/dpa

Die Fußballweltmeisterschaft und Shakira – das ist beinahe schon eine symbiotische Beziehung. In den vergangenen 20 Jahren hat die kolumbianische Sängerin rund um die Endrunde immer wieder ikonische Hymnen beigesteuert – mal als offiziellen WM-Song, mal als populären Sommerhit zur Zeit der Fußballweltmeisterschaft.

Schon bei der Abschlussfeier der WM 2006 sang Shakira ihren Hit “Hips Don’t Lie” im Berliner Olympiastadion, 2010 steuerte sie mit “Waka Waka” den offiziellen WM-Song bei und auf der Abschlussfeier der WM 2014 in Brasilien präsentierte sie das Lied “Dare (La La La)”, das auch auf dem offiziellen Album veröffentlicht wurde. In diesem Jahr kommt der offizielle WM-Song “Dai Dai” für die Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wieder von der Kolumbianerin.

Bei der Eröffnungsfeier am 11. Juni im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt wird sie ihn gemeinsam mit ihrem Co-Star, dem nigerianischen Musiker Burna Boy, erstmals live vor Publikum singen. “Es ist eine große Ehre”, sagte Shakira in einem Interview des Senders CNN Español.

Mega-Tour um die Welt spielt Millionen ein

Die 49-Jährige steht derzeit auf dem Zenit ihrer Karriere. Ihre Welttour zum Album “Las Mujeres Ya No Lloran” (Die Frauen weinen nicht mehr) war laut der Fachzeitschrift “Billboard” bereits im vergangenen Jahr mit Einnahmen von 327,4 Millionen US-Dollar die umsatzstärkste Tour einer Latina-Künstlerin – und sie dauert noch bis Ende dieses Jahres. Anfang Mai trat sie bei einem kostenlosen Konzert am legendären Copacabana-Strand in Rio de Janeiro vor schätzungsweise zwei Millionen Menschen auf.

Überschattet wurde die Party in der brasilianischen Küstenmetropole allerdings von dem tödlichen Unfall eines Arbeiters. Der Mann kam bei Aufbau der Bühne ums Leben. Auch zu Beginn ihrer eigenen Tour kam es immer wieder zu Problemen. Wegen gesundheitlicher Probleme und technischer Schwierigkeiten musste sie mehrere Auftritte absagen.

Sieg im Verfahren um Steuerhinterziehung in Spanien

Einen wichtigen Sieg erzielte Shakira hingegen im Mai vor einem Gericht in Spanien. Nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen wurde sie vom Vorwurf des Steuerbetrugs freigesprochen. Die spanische Justiz hob ein früheres Urteil gegen die Sängerin auf und ordnete an, dass das Finanzamt mehr als 55 Millionen Euro an die Kolumbianerin zurückzahlen muss – inklusive Zinsen und Prozesskosten.

Mit “Dai Dai” liefert Shakira nun wieder die Hymne für die Fußballweltmeisterschaft, eines der meistgesehenen Sportereignisse der Welt. Die Einnahmen aus dem Song sollen in Bildungsprojekte für arme Kinder fließen – ein Thema, das Shakira bereits seit dem Beginn ihrer Karriere beschäftigt. Das Ziel ist es, 100 Millionen US-Dollar für den Bildungsfonds des Fußballweltverbandes FIFA einzunehmen.

“Für mich wird ein Traum wahr, wenn der Fußball und die Musik sich zusammentun, um die Bildung unserer Kinder zu verbessern”, sagte Shakira in einem Interview des kolumbianischen Fernsehsenders Caracol. Über ihre eigene Stiftung “Pies Descalzos” (Nackte Füße) unterstützt Shakira bereits seit 1997 Bildungsprojekte vor allem in ihrer Heimat Kolumbien.

Am Ende der Fußballweltmeisterschaft wird Shakira Geschichte schreiben: Erstmals gibt es beim WM-Finale am 19. Juli im Met-Life-Stadium in East Rutherford nahe New York eine Halbzeitshow, ähnlich wie beim Super Bowl. Neben den Pop-Ikonen Shakira und Madonna tritt dabei auch die südkoreanische Band BTS auf, als Kurator fungiert der Coldplay-Bandleader Chris Martin.

Fußball brachte Shakira mit Vater ihrer Söhne zusammen

Zum Fußball hat Shakira eine ganz besondere Beziehung – auch aus persönlichen Gründen. “Ohne “Waka, Waka” hätte ich den Vater meiner Kinder nicht kennengelernt”, sagte Shakira im Caracol-Interview. Das Lied war der offizielle WM-Song für die Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika, wo Shakira den damaligen spanischen Fußball-Nationalspieler Gerard Piqué kennenlernte. Das Paar hat zwei Söhne und trennte sich 2022 nach einer zwölfjährigen Beziehung.

“”Waka, Waka” ist einer der wichtigsten Songs meiner musikalischen Karriere und er hat mir meine beiden Kinder geschenkt, die das Wichtigste in meinem Leben sind”, sagte sie. “Und jetzt wollen wir mal schauen, was “Dai Dai” uns beschert. Ich glaube, es wird viel Gutes und Positives für andere Kinder auf der ganzen Welt bringen.”